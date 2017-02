El alcalde de Vigo expresa en Gijón su apoyo a Susana Díaz para dirigir el PSOE

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Cabellero expresó esta mañana en Gijón su respaldo a la presidenta andaluza, Susana Díaz, para que dirija el PSOE, pero matizó que aún no es el momento para que se postule de cara a unas primarias que se celebrarán en mayo. "Ya se lo pedí hace dos años y medio, le dije a Susana que creía que es la mejor candidata que teníamos en el Partido Socialista y lo sigo creyendo. Pero aún no es el momento, no está abierto el proceso, no tenemos que estar en unas primarias que duren medio año, hay que hablar de la gente. Yo gobierno una ciudad de 300.000 habitantes y quiero hablar con la gente, de la gente, de sus problemas. Si estoy hablando de primarias, no puedo hablar de eso. Ya tendremos el momento de las primarias, que no va a ser hasta mayo. Algunos se lanzaron y yo creo que fue un error, porque estamos empantanados hablando de nososotros y la gente no se lo cree, porque quiere que hablemos de sus problemas".

Caballero insistió en que "mi opinión es clara, clara, clara: Yo quiero una candidata que quiera ganar elecciones y dirigir este país, que tenga experiencia y sepa cómo se gobierna, que sepa dirigir un proyecto político de envergadura y Andalucía es un país del tamaño de Holanda y Susana lo está dirigendo. Y quiero una persona con realismo, con capacidad y liderazgo. Ya saben el nombre y se lo pediré en su momento".

El alcalde de Vigo visita hoy Gijón para acudir a un concierto de corales en el que participa una coral de su ciudad, y al partido entre el Sporting y el Celta de Vigo. Esta mañana pronosticó una victoria del Celta por 1 a 2, si bien deseó "todo lo mejor para el Sporting, pero a partir de hoy, claro", expresando su simpatía y respeto por el club rojiblanco.

En esta visita a Gijón también ha conocido a la Alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón.