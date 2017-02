La suerte sonríe a El Llano: 112 jugadores de una peña, agraciados con el euromillones

El barrio de El Llano despertó ayer con la gran noticia de que el juego del euromillones había repartido un millón de euros entre sus vecinos. En concreto, la felicidad inundó a los 112 socios de una misma peña que se repartirán el importe del premio y que desde por la mañana celebraron el inesperado ingreso adicional que les hará la vida un poco más cómoda. "Es un zona de gente obrera que de verdad lo necesita", valoró Emilio Muñoz Chamizo, responsable de la administración de lotería de la avenida de Schultz en que se expidió el boleto ganador.

Gracias a las redes sociales muchos de los agraciados barruntaron en la noche del viernes que podía tratarse del boleto conjunto jugado por los integrantes de la peña "La Milagrosa", que impulsó hace ya tres años el propio lotero. La confirmación de que el azar había sido generoso con ellos no la tuvieron hasta por la mañana en que Emilio Muñoz, por un lado contento y por otro nervioso, les informó del resultado del sorteo uno a uno según les veía pasar por la calle. "Por la noche me llamaron de la Delegación de Loterías pero no estaba seguro de que fuera cierto, eran las tres de la mañana y baje hasta la administración para comprobarlo en la máquina", confiesa Emilio Muñoz. Conocedor de la autenticidad del premio volvió a su domicilio pero "fui incapaz de dormir, estuve repasando la cara de los 112 premiados de la peña".

La peña "La Milagrosa" comenzó como un grupo pequeño hace tres años y se fue ampliando con el tiempo. Juegan una participación de 280 euros para dos días, más o menos unos 2,5 euros por persona a la semana, según Muñoz Chamizo que esta vez no se quedó con ningún boleto.

El premio les vino gracias a la combinación en "El Millón", un juego complementario del sorteo de euromillones disponible sólo en España, que se realiza los viernes con un premio de 1 millón de euros, entre todos los jugadores que compren boletos durante la semana, ya sea para el sorteo del martes, el del viernes o ambos. Estos jugadores se incluyen en el juego de "El Millón", en el que necesitan acertar un código generado en sus boletos con el sorteado para ganar, en este caso el código HLG 40074 les dio el triunfo.

"Al ser tantos llevábamos desde el HLG 40011 hasta el 40122, es una maravilla que suceda esto en el barrio", afirmó Muñoz. Poco a poco se iba encontrando con miembros de la peña como Iván Pardo, que iba a hacer deporte. "De camino al gimnasio pasé por aquí para comprobar si me había tocado algún céntimo con los boletos que tenía y me acaba de dar la noticia Emilio", confesó Iván Pardo que tiene claro que, además de "una comida o una cena por ahí" lo primero que hará con el dinero será "pagar un viaje a mi madre y su pareja al Caribe o a donde sea".

Pasadas las diez y media de la mañana pocos eran los que no lo sabían. "Mayor alegría no cabe", valoró José María Muñoz, maleta en mano, que se enteró del premio poco antes de iniciar un viaje a Madrid. "Empecé a ver por redes sociales que había tocado en Gijón pero no me lo imaginé hasta que esta mañana vino Emilio y me avisó, estoy muy contento", aportó Ignacio García. "No todos los días toca un millón de euros en Gijón, podremos tapar agujeros y además, afortunadamente, ha caído repartido, mucho mejor así, que ayuda a más gente, que si le toca sólo a uno", apuntó Marta García que celebró la noticia junto a su perra "Pippa", "por Pippa Middleton, ho", apostilló.

Del millón de euros se repartirán unos 800.000 euros después de restar la retención de Hacienda lo que supone algo más de 7.000 euros por persona agraciada. Todos ellos piensan ya en organizar una cena de confraternidad para celebrar el éxito millonario ocurrido en el barrio de El Llano.