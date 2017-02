Suspendida la muerte de las sardinas por la lluvia y el fuerte temporal

La tradicional muerte de las sardinas prevista para esta mañana a las doce del mediodía en el paseo de Begoña ha sido suspendida por culpa del temporal de viento y lluvia con que ha amanecido Gijón. También se ha suspendido el concierto de la Banda de Música de Gijón, previo a la muerte de las sardinas Paca y Tola que ha tenido que hacerse en la intimidad.

Las Sardinas del Antroxu han muerto, según firman los responsables de Festejos de la ciudad. Según los relatos, ofrecidos por distintas fuentes, aseguran que Paca y Tola disfrutaron de sus últimas horas en una "vorágine de fiesta y desenfreno". Tras ser vistas en una conocida sidrería de la ciudad, durante la cena, dando cuenta del menú de Antroxu, varios testigos aseguran haberlas visto de madrugada bailar hasta el amanecer en uno de los locales de moda del centro de la ciudad. Según declaraciones de su chófer, el famoso D. Hilario, "nunca vi nada igual, estaban tan frescas, vivitas y coleando. No olvidaré nunca sus últimas palabras. ¡Veo la luz, veo la luz!, dijo Paca. Y Tola le respondió "Y yo el final del túnel,... ¡y está Chanquete!" "Gijón me mata, Gijón me mata, dijeron... Y se acabó".

No obstante, los actos de la tarde todavía están por determinar su futuro y podría sufrir modificaciones. A las 17 horas está anunciado el velatorio de las sardinas en que intervendrán, en el paseo de Begoña, la compañía Ecenapache. En el mismo emplazamiento, a las 18 horas, tendrá lugar la esperada entrega de premios, uno de los momentos más emocionantes del día, en que se conocerá a los ganadores en las categorías infantil, pasacalles y el concurso de carrozas y charangas que este año cumplió su trigésima edición.

A las 19.15 horas está previsto también que se inicie el cortejo fúnebre una vez recogidos los premios y los trofeos. Este cortejo formado por plañideras y charangas llevará a la sardina a su entierro. Saldrá del paseo de Begoña, pasará por las calles San Bernardo y San Antonio hasta llegar a la plaza de Marqués. Por último, a las 20.15 horas se pondrá punto y final a esta Antroxu 2017, hasta el año con viene, con la lectura del testamento de las sardinas "Paca y Tola" acompañado de una "tamborada charanguera". Al menos ayer se disfrutó del desfile.

