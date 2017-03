Los afectados por el cierre de dos centros de depilación alertan de que la empresa sigue vendiendo bonos

El caso del cierre de dos centros de depilación en Gijón y Avilés que ha dejado a numerosos clientes sin los servicios que habían pagado por adelantado está aún lejos de cerrarse. A la presunta estafa se podrían sumar, de hecho, decenas de nuevos afectados. Los clientes de estos comercios aseguran que a pesar de que en los locales afectados ya nadie responde a sus llamadas a día de hoy se siguen vendiendo bonos de siete sesiones de pago por adelantado que se comercializan a través de diferentes plataformas de internet en las que se ofertan servicios a precios muy competitivos. Por todo ello los afectados llaman a extremar las precauciones a la hora de reservar por internet.

Los dos centros de depilación cerrados sin previo aviso en Gijón y Avilés habían establecido un sistema de bonos de pago anticipado de entre 59 y 299 euros, al que se acogían el 99 por ciento de los clientes de ambas clínicas. Este sistema ha acabado por convertirse en una trampa para quienes confiaron en llevar a cabo durante tres años un tratamiento estético de depilación con láser. En Gijón algún cliente tenìa pagadas depilaciones hasta el 2019.

"Tenemos información de que podemos ser unos dos mil los afectados en Asturias; y muchos quizá aún no sepan del cierre o se den cuenta dentro de un mes, cuando no les llegue la cita para la depilación y se acerquen y vean que ya no existe el negocio. Yo le compré un bono a mi hija en septiembre y sólo llevaba dos sesiones consumidas cuando me entero de que cerraron. Fue gracias a que otra clienta me avisó. Vio la jugada de que algo raro pasaba en la clínica al mediodía y que luego no volvían a abrir por la tarde ni al día siguiente. Estoy indignada pero dispuesta a que nadie se quede con el dinero que no es suyo", relató ayer Noelia Fernández, una de las afectadas de "Conlaser", nombre del negocio que estaba ubicado en la calle San Bernardo. "Nadie se queda con nuestro dinero, faltaría más", añadió Isabel Santamarta, otra clienta atrapada en el lío, que no perdió oportunidad de avisar a cualquiera que se acerca a la puerta de "Conláser" de cómo está la situación.