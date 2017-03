Más de 130 socios del Centro Asturiano llevan al Grupo Covadonga al Juzgado

La fusión entre el Real Grupo de Cultura Covadonga y el Centro Asturiano de la Habana de Gijón todavía tiene asuntos pendientes. Más de 130 socios de esta última entidad han acudido al Juzgado para reclamar a la sociedad grupista y a su anterior directiva una indemnización por el perjuicio que les supuso la demora en la ejecución de la polémica unión de ambas entidades.

Se da la circunstancia que entre los denunciantes se encuentra Rubén Terrones, vocal de la actual junta directiva del grupo y representante en la misma de los socios procedentes del Centro Asturiano. Según mismas fuentes grupistas, Terrones "figura por error" en el listado después de haber manifestado su deseo de no formar parte de la causa de reclamación. "Se conoce que el abogado tiró de listado a pesar de que él ya le había dicho que no iba a figurar en el proceso, pero eso ya está subsanado", confirman desde el Grupo Covadonga, que "velará por los intereses de los socios".

Los denunciantes confían en que este acto de conciliación sirva para reconocer que "la maliciosa actuación del Grupo", en alusión a la anterior directiva, que trató de frenar la fusión, "ha perjudicado seriamente los derechos e intereses de los socios del Centro Asturiano". La queja de los afectados se fundamenta en que se han visto privados de la utilización de la mayor parte de la instalaciones del club durante años así como del ejercicio de sus derechos sociales y políticos "tales como participación en las asambleas y las elecciones".

En su exposición de los hechos, los socios denunciantes del Centro Asturiano recuerdan que la fusión de ambas entidades se acordó mediante los términos establecidos en el Convenio Concursal aprobado por sentencia del Juzgado de los Mercantil número 1 de Oviedo el 22 de septiembre de 2006. Por aquel entonces Ángel Cuesta y Juan José García Rúa eran los presidentes del Grupo y el Centro Asturiano respectivamente. Con la llegada de Enrique Tamargo al cargo, en 2008, comenzó a dilatarse el proceso y a sucederse los pleitos judiciales en diferentes instancias. Un retraso que tuvo su desenlace nueve años después de la firma de la fusión, cuando los socios del Centro Asturiano accedieron a las instalaciones grupistas, en vísperas de las elecciones que alzaron a Antonio Corripio al cargo de presidente grupista, gracias en parte al apoyo masivo de los fusionados.

La petición de restauración de los daños causados es desde septiembre de 2009, año en que una sentencia del Supremo fue favorable a los intereses de los demandantes. Por este motivo está previsto un acto de conciliación que se celebrará el próximo 29 de marzo en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón, al que están llamados el Grupo Covadonga, su expresidente Enrique Tamargo y también la aseguradora de la entidad, "Aig Europe". Allí los demandantes confían en acordar una indemnización "de forma solidaria". Un acuerdo que de no materializarse en ese acto judicial podría desembocar en nuevas acciones legales para reclamar unas indemnizaciones a las que, según sostienen, tienen derecho. "No es sólo el daño económico, también el moral, por lo que no pararemos hasta que consigamos una indemnización", asegura Gabriel Díaz, uno de los 130 denunciantes que, sumando a los hijos, superan los 230 afectados. De iniciarse un proceso judicial éste estaría abierto a todos los socios y no sólo a los que forman parte de este proceso de conciliación, según confirma Díaz. quien asegura no pertenecer a ninguna comisión interna del Grupo.

La actual directiva grupista desconoce cuál es la cantidad que solicitarán los demandantes, puesto que en la citación "no viene ni la cantidad económica que piden, ni los conceptos indemnizables vienen desglosados ni identificados; así es difícil aventurar nada hasta el día de la conciliación", sostienen desde la entidad.