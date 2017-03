Una nube naranja pone en alerta a los ecologistas de Gijón

La contaminación no da tregua a Gijón. Ni siquiera cuando hay lluvia. La ciudad registró una vez más a primera hora de esta tarde nuevas nubes contaminantes provenientes, presuntamente según los ecologistas, de las instalaciones de Arcelor. Unas manchas que el viento propagó por el aire y que permitieron su visibilidad desde diferentes puntos de la ciudad. "Es un nuevo caso grave de contaminación, por más que la Consejera y su equipo nos dirá que no pasa nada, que estas nubes son buenas para la salud", reprochan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias que ya han presentado las denuncias pertinentes contra Ayuntamiento de Gijón y Consejería de Fomento del Principado de Asturias por este caso.



"Estos episodios contaminantes son habituales en Gijón y Carreño, sin que el Principado haya tomado medidas suficientes para evitar que las empresas contaminantes sigan generándolas con el consiguiente impacto alrededor para la salud de los vecinos", inciden desde la coordinadora. "Los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias por enfermedades respiratorias de acuerdo a un estudio epidemiológico realizado por la consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

El clamor vecinal viene de muy lejos. Antes incluso de que a principios de año, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural de Gijón, "Les Caseríes", envió un escrito a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para instarla a que incluyese a Gijón entre las ciudades de España en las que va a actuar para comprobar qué medidas está tomando la administración contra la contaminación. De ahí que sus críticas no ceses. "La evidencia científica no sugiere ningún umbral por debajo del cual no se prevean efectos adversos en salud tras la exposición a las partículas. Aún por debajo de los niveles de calidad de aire considerados como seguros por la legislación ambiental, las partículas se asocian con efectos nocivos sobre la salud, por lo que la OMS recomienda lograr las concentraciones de partículas más bajas posibles. Recomendación que el Principado incumple de forma significativa", aseguran en un comunicado.



Mañana lunes habrá consejo de Medio Ambiente en Gijón donde la contaminación es uno de los temas habituales sobre la mesa. Además la Plataforma Contra la Contaminación de Gijón programa para mañana lunes a las 16.30 horas una concentración en la plaza Mayor de Gijón para protestar contra la decisión del ayuntamiento de apoyar la legalización de la regasificadora. Tanto esta Plataforma como la Federación de Vecinos rural "Les Caseríes" y la Federación de Vecinos de la zona urbana de Gijón solicitarán la "ejecución de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo" sobre la legalidad de la instalación de la regasificadora en la ciudad. Una concentración que llega después de que el Pleno municipal aprobase el pasado ocho de febrero una moción presentada por el PSOE para reclamar al gobierno central la legalización de la instalación gasística, cuya autorización administrativa fue declarada nula por una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de febrero de 2016.