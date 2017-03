Laboral acumuló 2,4 millones de deuda hasta 2015, según una auditoría externa

La deuda acumulada en Laboral Ciudad de La Cultura ascendía a 31 de diciembre de 2015 a 2.429.46 euros. Así consta en una auditoría externa realizada a petición de la directiva del Patronato de la entidad, tal y como denunció ayer la diputada de Podemos Lucía Montejo en rueda de prensa antes de lamentar que "hayamos tenido que acceder a esta información por otros medios, sin que el Principado nos haya dado ninguna explicación", recalca.



La deuda de aquel momento, "que no tenemos actualizada porque el consejero y el viceconsejero de Cultura se esconden tras el Patronato de Laboral Ciudad de la Cultura para no rendir cuentas", apunta Montejo, podría verse incrementada si se le añade el coste del despido de siete trabajadores y los pagos a la Seguridad Social correspondientes", que el grupo cifra en "varios miles de euros".



Laboral también debe hacer frente a la deuda contraída a raíz del crédito de tres millones de euros solicitado en su día al Ministerio de Fomento para el programa inaugural del Centro de Arte, y del que aún faltaba por devolver a finales del año 2015 un total de 1,8 millones de euros. Y "es necesario que consejero aclare el estado y el impacto del despido de los siete trabajadores contratados como falsos autónomos", reclama la diputada podemista. Porque "habrá que ver a cuánto ascienden las indemnizaciones y pagos a la Seguridad Social".



En este sentido, Lucía Montejo señala que su grupo pedirá la comparecencia "cuanto antes" del viceconsejero, Víctor Domínguez, si bien "la información debería llegar antes a los grupos parlamentarios para un correcto control". Podemos aprovechará la comparecencia para poner en solfa una vez más la política cultural en la región, habida cuenta de que "mientras Laboral recibió tres millones de euros para su programa inaugural, el presupuesto del Gobierno regional para el Museo de Bellas Artes este año es de 1,8 millones", critica la diputada Montejo. "La gestión de la Laboral tiene víctimas como esta, o como el patrimonio del Prerrománico Asturiano", aseveró.



Del mismo modo, el concejal de Xixón Sí Puede Orlando Fernández criticó la aportación del Ayuntamiento de Gijón al Centro de Arte de la Laboral, con 20.000 euros al año, una cantidad "ridícula comparada con la que hacen otros Ayuntamientos, como ocurre en Avilés con el Niemeyer".



Podemos propone que el Ayuntamiento lidere un "rescate" de un equipamiento cultural que "tiene amplio reconociminento internacional y que puede tener recorrido con otro enfoque". Una ayuda que, según señalan, podría articularse no sólo a través de aportaciones económicas sino también "facilitando la participación de empresas municipales y facilitando la prestación de servicios municipales a través del Centro". Fernández llamó a "asumir los errores del pasado arecista de los grandes fastos y contenedores culturales".