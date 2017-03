Con la escoba también se juega

En la tarde de ayer, por el cielo de Gijón volaron "bludgers", "quaffles" e incluso una peculiar "snitch dorada" en el primer campeonato de "quidditch" de la historia de la ciudad, organizado por la asociación de ocio juvenil Abierto hasta el amanecer.



Medio centenar de personas se dividieron en ocho equipos, con nombres de algunos de los conjuros más famosos del mundo mágico de Harry Potter, ocupando los roles de guardián, buscador, golpeadores y cazadores, como si de una competición oficial del deporte mágico se tratase.



"Venimos a pasar el rato, disfrutar y conocer a gente", aseguró Lucía Muiña, del equipo "Expectro Patronum". "Desde que vi la primera película de rebote en la televisión, me vi todas seguidas en dos días, me encantaron", aseguró su compañera Nerea Janeiro.



En el campo, los jóvenes portando bufandas de "Griffindor", réplicas de la escoba "Nimbus 2.000" o colgantes con el símbolo de "Las Reliquias de la Muerte" corrían de lado a lado, intentando introducir las pelotas en los aros correspondientes.



"Yo no soy tan fan como mis amigos, pero me entró la curiosidad y quise probarlo", aseveró Gonzalo Castrillón, del equipo "Wingardium Leviosa", algo con lo que coincide Nuria Trelles, del colegio Codema, componente del equipo "Alohomora", "solemos apuntarnos a las actividades de Abierto hasta el amanecer", pero nunca en grupo como hoy.



En las gradas, familiares y amigos como Ileana Lipcer, madre de una de las jugadoras. "Le encanta Harry Potter y todo lo que tenga que ver con él", enfatizó, "tiene todos los libros y las películas, e incluso fuimos a Madrid al concierto de la banda sonora", por lo que, "cuando vio el campeonato de Quidditch, se apuntó de cabeza".