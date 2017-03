La Plataforma Antidesahucios ocupa la oficina de vivienda de Gijón

Nuevo acto de protesta de la Plataforma Antidesahucios de Gijón. Varios miembros de esta organización han iniciado un encierro en el interior de las oficinas de Vivienda de la ciudad como medida de protesta "ante la situación que se vive en el concejo de Gijón con los desahucios de alquiler en precario y los desalojos por usurpación". Desde la PAH insisten en que "hay un decreto de adjudicación de viviendas de emergencia social que se esta incumpliendo" y que eso lleva a familias desahuciadas "a situaciones de crisis de ansiedad y estrés, así como a sus hijos la mayoría menores de edad".

Estas son las exigencias que pretenden conseguir desde la Plataforma: que los desahucios por alquiler precario y desalojos por usurpación tengan alternativa habitacional a través del decreto de adjudicación de vivienda de emergencia social; que las personas que acudan a la Oficina de Vivienda de Gijón puedan acudir acompañadas a las reuniones sin ningún tipo de impedimento, pues toda persona tiene el derecho de ir con alguien que le asesore y le arrope; que las personas que soliciten una vivienda de emergencia social no pasen a una bolsa de vivienda si no que sean por criterios objetivos de su situación; que se empiecen a realizar informes sociales reales de las familias o personas que acuden a servicios sociales y no solo se vean los informes económicos dejando de lado la situación familiar real y que no se espere al agotamiento de los plazos así como de las familias que van a sufrir un desahucio o una situación de precariedad y menos cuando hay menores en las mismas.

La Policía Nacional de Gijón ha identificado ya a las personas que participaron en la protesta.