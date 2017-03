El Colegio de Arquitectos aconseja que se repita la aprobación inicial del PGO

Más allá de si es obligatorio o no a raíz de los supuestos errores sustanciales en el documento ya tramitado del Plan General de Ordenación (PGO), el Colegio de Arquitectos de Asturias recomienda que se repita la aprobación inicial. "Una segunda aprobación inicial debidamente justificada, sea o no estrictamente necesaria como parte de la tramitación administrativa, puede solventar cualquier incertidumbre jurídica relativa a la tramitación previa del documento. Es prácticamente indudable que el documento posterior a las alegaciones contendrá aspectos sustancialmente diferentes a los de la anterior aprobación inicial, y que requerirán de ese nivel de trámite para que se puedan incorporar de modo válido", señalan desde el Colegio, que se estuvo reuniendo con partidos políticos y diferentes colectivos para abordar el asunto del PGO.

De hecho, el Colegio de Arquitectos aboga por que se incorpore en esa nueva aprobación inicial el catálogo urbanístico renovado, que ya está realizado. "Se trata de un documento ya redactado, y que debería haberse tramitado junto a la aprobación inicial. No tiene sentido que esté guardado en un cajón del Ayuntamiento. Por tanto creemos que en una segunda aprobación inicial se debería incorporar el catálogo redactado y pendiente de tramitación. Su tramitación es necesaria, y hacerla separada supondría que se estaría aprobando un Plan General que integraría en su base documental un catálogo que en un corto horizonte temporal quedaría obsoleto por la aprobación del nuevo", sostiene el Colegio de Arquitectos, que también incluye en sus reclamaciones "una oficina de gestión de planeamiento permanente" para hacer "seguimiento" del PGO tras su tramitación y encargarse de su "actualización".

Sonia Puente, decana del Colegio de Arquitectos, pidió a la vez premura y seguridad jurídica al gobierno local. "Desgraciadamente ha pasado un año desde que se presentó el documento de alegaciones, no se pueden demorar ni dilatarse de esta manera los plazos, el caso de Gijón es urgente", manifestó Puente, que cree que "conjugar poco tiempo y calidad" en la tramitación del PGO es posible. Eso sí, recomendando que se vuelca a aprobar inicialmente. En el encuentro en el que el Colegio de Arquitectos presentó ayer sus conclusiones sobre el PGO hubo quien manifestó la duda de si sería necesaria, para una segunda aprobación inicial, volver a realizar la tramitación medioambiental del documento.

En cualquier caso, sí expresaron integrantes del Colegio de Arquitectos su malestar por la ausencia de respuesta del gobierno de local de Foro a su llamada para reunirse para un trabajo de consenso sobre el PGO. "Nos hemos sentido frustrados: el equipo de gobierno no asistió a las invitaciones. No hemos podido hablar con quien tiene el poder", lamentaron ayer los arquitectos. En un mismo sentido se manifestó Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV). "Parece que quieren que esto salga a uña de caballo. No hay nadie del equipo de gobierno en este encuentro. Como volvamos a hacer el PGO rápido, esto se va a volver a caer", manifestó.



Planes de barrios y parroquias

Asimismo, desde el Colegio de Arquitectos se mostraron partidarios de hacer "planes de barrio y de parroquias" para tratar sobre los grandes debates que se detecten en algunas zonas, como el uso futuro de los antiguos astilleros o la ería del Piles. Igualmente, insisten en la necesidad de "cerrar la llaga que divide la ciudad" dando salida a los proyectos del plan de vías, metrotrén y la "regeneración urbana" de Mora Garay.

Además, el sector de los arquitectos advierte de la necesidad de ir adecuando el PGO a las nuevas normativas en materia de eficiencia energética de edificios. Del mismo modo, algunos incidieron en la necesidad de mantener algunos urbanizables en zona rural porque "queramos o no la ciudad va a crecer y no puede ser que sea a base de crecimiento con urbanizables de baja densidad".