Herido un operario al caer a la playa con el volquete que conducía

Un hombre resultó herido ayer tras chocar con el volquete que dirigía contra la barandilla de la escalera 23 de la playa San Lorenzo, próxima a la figura de la "Madre del emigrante". El accidentado, un trabajador de la Unión Temporal de Empresas (UTE) -formada por Dragados y API Movilidad- encargada en Gijón de las labores de conservación viaria, sufrió un golpe en la cabeza que no reviste de gravedad y del que se recupera favorablemente.



Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer. El joven tomó un vehículo "dumper" (autovolquete utilizado en construcción y destinado al transporte de materiales ligeros) para recoger un bolardo redondo que alguien había lanzado del paseo de José García Bernardo a la pedregosa arena de esa zona costera. Mientras descendía por la rampa de la escalera 23 el aparato sufrió un fallo mecánico. Al darse cuenta que iba directo y cuesta abajo contra el pedrero, el operario intentó frenar contra el pasamanos de la escalera pero sin el éxito deseado.



Las barras de la barandilla de la escalera no amortiguaron el impacto y estas reventaron, entonces el conductor saltó del vehículo para evitar caer a la arena donde sí acabó el "dumper". Al apearse de forma rápida el hombre se dio un golpe en la cabeza que según los testigos sangraba mucho pero que no le hizo perder la consciencia.



Hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes de la Policía Local y más compañeros del herido para interesarse por su salud que pese a la herida no necesitó de excesivos cuidados sanitarios. No faltaron varios paseantes sorprendidos por la situación que presenciaron la acción.



Según fuentes municipales, el accidentado desempeñaba en ese momento en la zona labores de mantenimiento de conservación viaria habituales y al encontrarse el bolardo optó por retirarlo de la arena.