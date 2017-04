XSP exige limpiar y vallar las zonas de perros para evitar envenenamientos

Acciones de sanción y prevención son las que, en opinión de la edil Nuria Rodríguez de Xixón Sí Puede, deben impulsarse desde el Ayuntamiento para erradicar los casos de envenenamiento de animales.



Entre las medidas a acometer a corto plazo, Rodríguez considera viable vallar los espacios para perros para evitar que se puedan escapar y extremar la limpieza de esas zonas para que no queden matorrales donde se pueda colocar comida envenenada. La edil también considera necesario analizar los productos de limpieza que se utilizan desde Emulsa y el área municipal de jardines "para cuidar que no lleguen a estos espacios sustancias tóxicas".



En cuanto a sancionar este tipo de comportamientos, Xixón Sí Puede aboga por cambiar la actual ordenanza municipal que regula la protección animal para valorarlo aunque partiendo de la necesidad de concienciar a la población de que no se pueden dejar comida tirada en ningún sitio.