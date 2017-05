Divertia admite que las quejas vecinales obligan a poner algún límite a las despedidas de novios

Afirman desde el Ayuntamiento de Gijón que son las quejas de los vecinos las que les han llevado a poner algunos límites a las despedidas de soltero que, con la llegada de los meses más propicios, visitan en masa la ciudad cada fin de semana. Límites que, dicen, no siempre están en la mano municipal poner, pero sí en el caso del control del impacto acústico que suponen. De ahí que se hayan denegado los permisos a una charanga asturiana que pretendía amenizar la estancia de un grupo de jóvenes.

La charanga "Paentamala", formada por músicos de conservatorios, miembros de bandas y aficionados, solicitó permiso a la empresa municipal Divertia al haber sido contratada por un grupo para celebrar la despedida en Gijón. "No podemos permitir que una charanga acompañe a una despedida de soltero a las seis de la tarde por el centro de la ciudad porque supone un nivel sonoro muy elevado; eso, evidentemente que no puede ser", explica el concejal Jesús Martínez Salvador. "Gijón es una ciudad festiva, con mucho ambiente y donde la gente quiere venir porque su oferta de ocio, pero hay que respetar a los vecinos y esto no puede ser, por eso lo denegamos", argumenta el presidente de Divertia.

Según la denuncia pública que la propia charanga hizo en este periódico, en ocasiones precedentes contaron con la autorización municipal. "Solicitábamos el permiso, indicábamos día y recorrido y a veces nos sugerían cambios si coincidía con alguna actividad con la que pudiéramos interferir", relató entonces Susana García, portavoz de la agrupación que exigirá una lista detallada de las quejas recibidas, al no ser conscientes de ninguna. ¿Por qué antes sí y ahora no? Martínez Salvador sostiene que no tenía conocimiento de esta práctica charanguera."Ni teníamos conocimiento ni lo habíamos detectado con anterioridad. Nunca he visto a una despedida con una charanga al lado, no digo que no hayan venido pero me imagino que sería puntualmente; desconozco si informaban o no, si lo hacían era un tema a nivel técnico del que no me informaron", razona. "Seguro que no venían regularmente porque, de ser así, hubiésemos tenido un montón de quejas vecinales más", argumenta. No obstante, Martínez Salvador ha querido dejar claro que tanto Divertia como todo el gobierno local forista "respetamos mucho a las charangas, de hecho el domingo celebramos los 30 años de las charangas de antroxu locales"; pero acompañar a una despedida de soltero "no puede ser".