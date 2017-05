"No es el turismo que queremos", asegura Martínez Salvador

Las despedidas de soltero son un tema recurrente en la ciudad con dos opiniones encontradas. Suma partidarios y detractores casi a partes iguales. Por un lado, hay hosteleros que les tienen vetada la entrada en sus negocios y otros, en cambio, los acogen con gusto. Estas dos vertientes no son ajenas para el Ayuntamiento que, si bien reconocen que suponen "una actividad económica más", también están convencidos de que "no es el turismo que queremos en Gijón ni el que queremos potenciar".

El forista Jesús Martínez Salvador se muestra tajante al asegurar que "las despedidas de soltero no han estado nunca en nuestro plan de acción ni lo van a estar" como sí lo estuvieron en guías de ocio local precedentes. Pero desde Foro saben que poco pueden hacer al respecto de las actividades de esta índole que se organizan en Gijón. "No hacen nada fuera de regulación; tienen una oferta de ocio, van a cenar, de fiesta o actividades de turismo de aventura; ante eso no podemos hacer nada ni tenemos nada que decir", reconoce Martínez Salvador. Pero con un matiz importante. "Siempre y cuando no molesten al resto", resalta.

"Se puede venir a Gijón a disfrutar y a pasarlo bien de despedida de soltero pero no lo vamos a promocionar y siempre estaremos pendientes de que no suponga una molestia a la gente como puede ser la charanga", confirma Martínez Salvador.

De hecho, las propias empresas existentes en la ciudad, encargadas de la planificación de "packs" de ocio para grupos de despedidas de soltero, confirman que no han visto injerencia de ningún tipo por parte del Ayuntamiento en la planificación.