El Ayuntamiento apoya las reclamaciones de la comunidad educativa de Montevil

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón, la forista Monsterrat López ha avanzado que llevará a la reunión que tiene la semana próxima con el consejero de Educación, Genaro Alonso, la reclamación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Montevil de un profesor de apoyo más. Así lo hizo en una comparecencia pública en el Ayuntamiento con el apoyo de todos los grupos políticos de la oposición, excepto el PSOE, y tras reunirse con portavoces del AMPA. El PSOE acudió a esa cita pero quedó en estudiar el caso para mostrar su apoyo o no a la reclamación del colegio Montevil.



López, por su parte, ha explicado que ya había programada la reunión con el consejero para diferentes temas, por lo que aprovechará para incluir esta reclamación, al considerar que se trata de un caso "muy grave". A su juicio, hay una falta de unificación de criterios en la concesión de profesores de apoyo, con clases que hasta 27 alumnos.



Laila Gutiérrez, portavoz de los padres y madres, ha recordado que llevan tres años arrastrando el problema de no tener suficientes profesores de apoyo en Infantil. Según ella, les corresponderían tres, pero hay uno y otro que no llega a media jornada porque es la jefa de estudios y dedica seis horas. A esto ha sumado que la Consejería no les ha respondido a ninguna de sus reclamaciones.



Ha apuntado, en este sentido, que se trata de un problema tanto de seguridad como lectivo, al incidir en que se trata de niños pequeños que no reciben el apoyo que requieren. Ha señalado, a este respecto, que para más de 220 alumnos hay un solo profesor de apoyo y nueve tutores. Incluso se están planteando suprimir las excursiones porque el centro queda en esas horas sin profesor de apoyo. Además, hay niños con necesidades educativas especiales que tienen que pagarse logopedas fuera del centro para poder coger el ritmo de sus compañeros.



Gutiérrez ha insistido en que reclaman "lo mínimo", un profesor más para dar a los niños una educación básica de calidad. Es por ello, que ha agradecido el apoyo de los grupos municipales y ha adelantado que continuarán con sus movilizaciones cada martes, porque tienen claro que no van a esperar un cuarto año a solucionar el problema.



Sobre esta cuestión, el portavoz de Xixón Sí Puede (XSP), Mario Suárez, ha explicado que en el año 2000 el Principado firmó con los sindicatos que por cada tres unidades habría una profesora más de apoyo, algo que está incumpliendo, según él, la Consejería en el caso del colegio Montevil. Este centro cuenta con 31 horas de apoyo, cuando debería tener 75 según el acuerdo con los sindicatos o, en todo caso, 50 como marca la Ley.