Entrevistaba Ángeles Rivero a Iván Álvarez Collar, insumiso gijonés que había sido condenado a seis meses de arresto por no aceptar cumplir el servicio militar ni la Prestación Social Sustitutoria. Hablaba Iván sobre su posición antimilitarista, y de que los insumisos no eran antisociales , "los únicos que no simpatizan con nosotros son el PSOE, el PP y UGT, nosotros no cuestionamos la mili sino el servicio militar obligatorio y se está realizando una represión selectiva para frenar la insumisión".