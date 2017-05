El Ayuntamiento pone trabas al recrecido del balneario de Talaso en Poniente

El grupo Santagadea se está encontrando con obstáculos inesperados para materializar la totalidad de la inversión de cinco millones de euros en el balneario de Poniente, rebautizado como Bnefit Talaso tras su compra por el grupo madrileño. El Ayuntamiento es reacio a dar la licencia de obras para el recrecido del balneario, argumentando que no se puede autorizar al estar anulado el Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP) de la Autoridad Portuaria de Gijón. El Puerto está tramitando un nuevo PUEP, pendiente de ratificar por el Estado.



El proyecto de Santagadea plantea potenciar la zona lúdica de Talaso, construyendo adosado al actual edificio y superando la cuota vertical actual del mismo, un gran tobogán acristalado. El aumento de la instalación ya ha sido sometido a información pública por el Puerto, sin recibir ninguna alegación.



Los reparos del Ayuntamiento no están claros, según explican fuentes portuarias. El PUEP anulado judicialmente es el de 2008, tras lo que ahora está vigente el anterior, de 1999. En ese sentido, en 2004 se aprobó una modificación no sustancial añadiendo al PUEP de 1999 la zona que actualmente ocupa Talaso como espacio para usos náutico-deportivos.