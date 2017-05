El gijonés Roberto H. Roquer, premiado en el festival de cortos de Los Ángeles

Desembarcó en Estados Unidos hace un par de años después de recibir una beca de la New York Film Academy. Antes había pasado por la escuela de cine y televisión Septima Ars, en Madrid. Veinticuatro meses en los que no ha dejado de hilvanar un proyecto tras otro. Y no del todo mal, si hacemos caso de lo que han expresado algunas críticas a propósito de "Mistress Jane". Es el título de la cinta con la que el gijonés Roberto H. Roquer (1991) acaba de ganar la medalla de plata en la última edición del festival de cortos de Los Ángeles ("LA Shorts Awards").



"Es una historia sobre una dominatrix de Los Ángeles que sufre de depresión por un trauma; se enamora de uno de sus clientes y, a partir de ahí, decide tratar de cambiar de estilo de vida", explica por correo electrónico el joven cineasta gijonés. Y añade: "El corto ha recibido críticas mayoritariamente buenas, destacando especialmente el estilo visual y la actuación de la protagonista". Ésta es la actriz italiana Giulia Giovanetti, con la que Roberto H. Roquer trabaja en un nuevo corto. Según adelantó el realizador, se trata de una pieza de ciencia-ficción, titulada "My Sister", en la que colabora parte del equipo técnico de "Mistress Jane".



Más allá de lo que supone el premio que acaba de recibir y que "Mistress Jane" haya merecido un pase privado en Hollywood, Roberto H. Roquer hace una balance positivo de su experiencia estadounidense y de su paso por la New York Film Academy, institución que, pese a lo que su nombre pueda inducirnos a pensar, está en Los Ángeles. "Mi intención a medio y largo plazo es, en principio, quedarme; este mundo es, no obstante, muy cambiante y si el día de mañana me surge una buena oportunidad en otro lugar del mundo -en Europa o en Asia, que es ahora un mercado muy importante en la producción audiovisual-, puede que cambie de lugar otra vez", afirma el joven realizador, aunque insiste: "Pero no es algo que esté, ahora, en mis planes".



Roberto H. Roquer relata que está muy "centrado" en sus proyectos más inmediatos, como el rodaje del corto "My Sister": "Tengo la esperanza de hacer con esa historia, en un futuro, un largometraje". Cuenta ahí el drama de dos hermanas inmigrantes, su lucha y su mundo de mutua protección. El cineasta estudió Historia en la Universidad de Oviedo y en la Complutense. Un día decidió que quería dedicarse al cine. Es su "gran pasión", según confiesa, desde que era un niño.