Un sexagenario, acusado de abusar de una pariente menor de edad durante tres años

La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, inició ayer el juicio contra un sexagenario que se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 15.000 euros por un delito de agresión sexual a una menor de edad, hija de la prima segunda de su mujer.



Los hechos por los que se encausa a este hombre ocurrieron, según la acusación particular ejercida por el letrado Alberto Rey Núñez, "de forma esporádica y prolongada en el tiempo desde 2012 y 2015". En el inicio de los hechos denunciados la víctima contaba con doce años y el supuesto agresor con sesenta años que ayer, durante su declaración y respuestas ante el juez, negó los hechos por los que está siendo juzgado.



Además de su testimonio, ayer, también se escucharon las versiones de los testigos aportados por la acusación particular, en línea con el testimonio de la implicada. Como es habitual en estos casos, cuando llegó el momento en que la menor relatase los episodios vividos lo hizo detrás de un biombo para no tener que cruzar miradas con su supuesto agresor. La vista, además, se celebró a puerta cerrada dado que la presunta víctima era menor de edad tanto en el momento en que se cometieron supuestamente los hechos como actualmente.



En este proceso la Fiscalía optó por no presentar cargos contra el acusado al tener sus dudas con respecto a los hechos. No obstante, durante la primera sesión del juicio, realizó preguntas para interesarse por los hechos y aclarar las dudas que le surgieron durante la sesión. Esta mañana se reanudará el juicio con el testimonio de los testigos de la defensa y de los peritos aportados al caso. Tras estas declaraciones llegará el turno de las conclusiones finales para ver si, finalmente, Fiscalía opta por solicitar algún tipo de pena para el acusado o si esta se enfrenta sólo a la pena de cuatro años y multa de 15.000 euros que le requiere la acusación particular.