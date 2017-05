La avenida de la Costa estará abierta al tráfico desde hoy hasta el domingo

La avenida de la Costa estará abierta al tráfico desde hoy y durante todo el fin de semana, sábado y domingo según informa la oficina de Tráfico de Gijón. No obstante, el segundo tramo de las obras, el comprendido entre Menéndez Pelayo y Santa Doradía, no ha podido quedar concluido hoy, falta por pintar las rayas del suelo, una labor que se llevará a cabo el lunes.

En la jornada de hoy "no se han apreciado mayores retenciones" a excepción nuevamente de la hora de entrada en los colegios educativos. "A pesar del llamamiento realizado no se está notando una mejoría notable", señala Ignacio Díaz en relación a la petición de que los padres y madres no acercasen en coche a sus hijos al colegio.

El próximo lunes día 8 se cerrará el cruce de "Los Campos" excepto en dirección hacia el Muro de San Lorenzo y se finalizará el pintado de este actual tramo, el tercero. Se espera tener finalizado ese cruce a lo largo del mismo lunes.

El cuarto tramo, entre las calles Santa Doradía y San Bernardo se realizrá del 9 al 12 de mayo y el quinto tramo, entre las calles San Bernardo y Alfredo Truan, estaría previsto del 15 al 19. Unas previsiones que devolverían la normalidad a la avenida de la Costa dependiendo siempre de las condiciones meteorológicas.