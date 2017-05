El Ayuntamiento tiene pendientes de pago 1.689 ayudas de pobreza energética necesarias en invierno

A la oposición de izquierda y derecha en el Ayuntamiento se le acababan ayer las palabras para descalificar la gestión del gobierno forista de las ayudas contra la pobreza energética. Su denuncia tenía una sólida básica numérica. A 28 de abril -fecha del informe que ayer se presentó a los concejales en la comisión de Bienestar Social ante las preguntas tramitadas por varios grupos de la oposición- de las 2.427 ayudas concedidas sólo se habían abonado 738. Alrededor de un 30%.



La convocatoria de estas ayudas, que dependen de la Fundación Municipal de Servicios Sociales que preside la edil forista Eva Illán, se cerró en octubre. Las subvenciones son a pago único, con un máximo de 350 euros y tienen como objeto financiar el gasto de suministro "de energía eléctrica, gas, u otro combustible que sea usado en la vivienda habitual".



"Ya pasó el invierno y hay 1.689 familias con derecho a esa ayuda que no la han recibido. Y estamos hablando de personas con serias dificultades", denunció el edil socialista José Ramón García antes de concretar que "han pasado siete mesesy las personas no pueden esperar a saber si tienen o no la ayuda para encender la calefacción", concretó el concejal. Una denuncia en la que coincidió con el portavoz del PP, Mariano Marín, y con la edil de Izquierda Unida, Ana Castaño.



Igual que coincidieron los tres en no dar de paso a la justificación de la falta de personal, argumento que esgrimió la edil forista Eva Illán. "Siempre hay una disculpa, lo que nunca hay es una solución. Para nosotros esto es una situación de pura frustración. ¿De qué sirven los acuerdos políticos y las modificaciones presupuestarias si luego no somos capaces de dar salida a las ayudas?", explicó García. Hay que recordar que las ayudas energéticas surgieron del plan de choque contra la pobreza que pactaron los seis partidos políticos de la Corporación al empezarse el nuevo mandato. "Y para quien se la conceden, pasa el invierno y no la cobra, la desesperación es aún mayor que nuestra frustración", remató el socialista.



"No entendemos el retraso. Nos dicen que falta personal, que están desbordados... yo creo que lo que falta es organización y un mejor sistema informático. Parece que algunas ayudas se tramitan con bolígrafo y papel", explicó Mariano Marín. El portavoz popular hizo sus cuentas para denunciar los casi 600.000 euros que siguen en las arcas de la Fundación de Servicios Sociales y que debían haber servido a las familias gijonesas más necesitadas para encender la calefacción estos meses.



"Es incalificable", indicaba por su parte Ana Castaño de IU, "y no se pueden escudar en los problema administrativos o en las aplicaciones informáticas. Aquí lo hay que es un gobierno incapaz de hacer funcionar la maquinaria municipal. Y eso no es cuestión de ideologías".



¿Cual es el global de los datos de esta línea de ayudas? Sobre un total de 2.892 peticiones se ha ejecutado ya la valoración de 2.862 con concesión aprobada para 2.427. Hay 30 pendientes de valorar, otras tantas en trámite y 105 pendientes de la resolución. El informe computa también las 303 denegadas, 81 desistidas y 51 requeridas. En cuanto al pago de las ayudas -350 euros máximo- se han abonado 738 y desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se espera que estén pagadas todas a finales de la semana que viene "salvo las que están en trámite o requeridas".



"Doy la razón a la oposición en que lo deseable es que todas las ayudas estuvieran abonadas pero la Fundación de Servicios Sociales, desde el inicio de la crisis, ha duplicado su presupuesto y crecido en la gestión de prestaciones y servicios, tanto nuestros como de otras administraciones, con el mismo personal. Y reforzar esa estructura de personal choca con la normativa estatal sobre tasa de reposición y con la regla de gasto", explicó Illán. De hecho, la edil que también es presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda alertaba de los problemas de personal de esta segunda entidad para gestionar ayudas que llegan a alrededor de cuatro mil familias. El 25% de los alquileres de Gijón son subvencionados desde Emvisa.



Por otro lado, Illán se mostró prudente sobre la puesta en marcha de las ayudas de la renta social tras demorarse la reunión de mañana de la junta rectora de Servicios Sociales para dar su aprobación a las bases. Foro justifica el retraso con la necesidad de hacer ajustes a petición del gobierno del Principado de Asturias y asegura que esos ajustes no demorarán su ejecución, que debía estar operativa este mes según los primeros anuncios.