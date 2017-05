Mensajeros de la Paz cortará el pelo de forma gratuita en un autobús cedido por Gijón

El Ayuntamiento de Gijón cedió esta mañana uno de sus autobuses municipales a la ONG Mensajeros de la Paz, fundada por el Padre Ángel, para que recorra la geografía española ofreciendo cortes de pelo de forma gratuita a los más desfavorecidos. El "Pelo-bus", como lo han bautizado, también permitirá a sus usuarios que se aseen en sus baños, ya que dispone de un espacio de descanso, un baño con ducha y dos butacas para cortar el pelo

El padre Ángel, se ha mostrado "feliz" por la donación del Ayuntamiento de Gijón y ha mostrado su deseo de que otros ayuntamientos sigan el ejemplo de Gijón para poder hacer lo mismo en otras provincias. Ha opinado, asimismo, que hoy todo el mundo está sensibilizado en el tema social y no hay nadie, ni ningún partido de un color u otro, que no quieran mejorar la vida de las personas. "Venimos a dar las gracias en nombre de los que a veces no son capaces ni de decir eso", ha señalado sobre la cesión del autobús.

Ha explicado, asimismo, que están diseñando la ruta por Asturias y luego darán el salto a otras provincias. "Allá donde nos lo pidan", ha avanzado. "No le vamos a pedir la Declaración de la Renta", ha indicado con referencia a quien acuda al autobús. El Padre Ángel ha defendido que la gente que lo necesita, generalmente no suele abusar de los servicios sociales, "al contrario", ha apostillado.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha agradecido el compromiso del padre Ángel que "siempre piensa en las cosas más normales" a las que es "imposible decir que no", cediendo un autobús en buenas condiciones "que no está tirado a la chatarra".