El Patronato Deportivo presenta 132.000 euros en pagos pendientes de otros años

A los corrales devolvía ayer la oposición municipal en la Comisión de Hacienda el primer expediente de modificación de créditos de 2017 presentado por el Patronato Deportivo Municipal. Una propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos por una cuantía de 132.537,89 euros que busca abonar facturas pendientes. Las objeciones presentadas por los tres grupos de la izquierda -PSOE, Xixón Sí Puede e IUllevaron al gobierno forista a posponer el debate hasta el jueves que viene en una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda donde el presidente del Patronato, el edil Jesús Martínez Salvador, pueda explicar la razón de este desfase.



"Es injustificable llegar a más de 130.000 euros en gastos no autorizados. Es una cantidad exagerada. No es que no hubiera crédito es que no estaban aprobadas por un órgano competente", denunciaba Ana Castaño, de Izquierda Unida. El año pasado por esta misma vía se gestionaron 56.000 euros.



A Castaño no le gusta el elevado resultado final de la suma total de las facturas pendientes en el Patronato Deportivo pero tampoco entiende el sistema de trabajo seguido en la entidad. "Se nos presentan por ejemplo, facturas sobre el catering del concurso hípico. ¿Es que no estaba previsto que hubiera un catering?", se preguntaba ayer en voz alta. Otras facturas tienen que ver con contrataciones transitorias para cubrir el tiempo que va desde la finalización de un contrato en vigor y la puesta en marcha de otro. "Y esa no puede ser la manera habitual de trabajar", concretó Castaño. Estos pagos se financian a cargo del remanente líquido de tesorería del propio Patronato.



Si hubo debate y votación sobre las dos modificaciones al presupuesto del Ayuntamiento presentadas por el gobierno de Foro. Modificaciones que suponían una división y ciertos ajustes sobre la propuesta que se había incorporado al orden del día del pasado Pleno y que fue retirada en el último minuto por la Alcaldesa. Ayer hubo unanimidad para el expediente número 5 que fija 174.000 euros para el pago de un nuevo tramo de la carrera profesional al personal municipal y aprobación gracias a los votos de Foro y la abstención del resto de los partidos para el expediente 6 que computa 244.213,29 euros en la suma de varias partidas. La separación de expedientes garantiza la aprobación en el Pleno de los pagos a la plantilla.