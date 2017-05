Polémica en el teatro de Gijón: Podemos rechaza la programación del Jovellanos por las seis funciones de Arturo Fernández

Xixón Sí Puede, marca local de Podemos, ha explicado esta mañana la razón por la que votó en contra de la programación del próximo semestre del teatro Jovellanos en el consejo de administración de la empresa municipal Divertia celebrado ayer. "Fuimos el único grupo que votó en contra de la programación del Jovellanos. Nos parece interesante en líneas generales, pero no suscribimos que Arturo Fernández tenga seis sesiones cuando lo común es que las obras tengan sólo una. No es proporcional", argumentó Orlando Fernández, concejal podemista.

La programación de julio a diciembre en el Jovellanos salió adelante con una votación ajustadísima. Además del voto en contra de Xixón Sí Puede se registraron varias abstenciones. De hecho, el PP cambió el signo de su voto de abstención a favorable "por responsabilidad" para que saliera adelante y el coliseo gijonés no se quedase sin programación.

Orlando Fernández aclaró esta mañana, respecto a Arturo Fernández, que "nos parece bien que se le contrate, da taquilla y es fenomenal", pero critica que se le ceda el teatro para tantas funciones. Su obra "Alta seducción" tiene programados seis pases entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre. En este caso, no está contratado por el ayuntamiento, sino que "va a taquilla". Esto es, se le alquila el uso del Jovellanos a cambio de un porcentaje del dinero obtenido por la venta de localidades. Arturo Fernández suele llenar en sus visitas a Gijón.

Orlando Fernández opinó que "si se programan obras de Arturo Fernández en un teatro público es porque no existe uno privado en Gijón; si hubiese otra instalación privada, la pública podría responder más a otro tipo de teatro para promoverlo".



La política cultural de Foro

De hecho, Orlando Fernández hizo una crítica general a la política de eventos culturales del gobierno local de Foro. "Hay un conflicto o guerra cultural en Gijón entre el modelo de Foro, por esta cultura de amiguetes y potenciar grandes eventos a través de determinados intermediarios, y otro que pasa por socializar la cultura y no amordazar", indicó en referencia, también, a la polémica multa esta semana a una banda de gaitas que desfilaba por Cimavilla. Para Orlando Fernández, "el modelo de ocio que nos impone Divertia está basado en megaeventos que no generan la riqueza en la ciudad que nos dicen y que no tienen en cuenta el tejido cultural y hostelero de la ciudad".