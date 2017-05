"Son tralla", responde Arturo Fernández al rechazo de Podemos a sus seis funciones

Primero fue con Albert Pla, luego con Francisco y, ahora, con Arturo Fernández. Con matices muy distintos, pero una polémica en la que subyacen tintes ideológicos vuelve a salpicar a una actuación en el teatro Jovellanos. Si en los dos primeros casos se trató de la suspensión de sendos conciertos por polémicas opiniones vertidas por ambos artistas, esta vez es diferente. Xixón Sí Puede, marca local de Podemos, rechazó en el consejo de Divertia el programa del teatro Jovellanos para el segundo semestre, lo que provocó que, para sacarlo adelante y no dejar al coliseo gijonés sin contenido, el PP variase "por responsabilidad" el sentido de su voto, pasando de la abstención al favorable para alivio del gobierno local de Foro. Y ayer los podemistas desvelaron el motivo de su oposición: las seis funciones previstas de la obra de Arturo Fernández "Alta seducción".



Así lo aclaró ayer Orlando Fernández, concejal de Xixón Sí Puede. "Votamos en contra de la programación del Jovellanos, que nos parece interesante en líneas generales, porque no suscribimos que Arturo Fernández tengan seis sesiones cuando lo común es que las obras teatrales que vienen tengan una. Nos parece bien que se le contrate: da taquilla y es fenomenal. Pero no es proporcional", explicó Fernández, que además añadió que "si se programan obras de Arturo Fernández en el Jovellanos es porque no existe un teatro privado en Gijón; si lo hubiera, el teatro público podría responder a otro tipo de cultura".



"Alta seducción", la obra de Arturo Fernández, visitará el coliseo gijonés del 29 de agosto al 3 de septiembre y tendrá seis pases. El actor gijonés, que protagoniza y dirige la producción teatral, ha manifestado en numerosas ocasiones opiniones muy críticas hacia la izquierda y no se ha callado ante las palabras del concejal de la marca local de Podemos.



"Podemos vota en contra de todo lo que prospera porque Podemos es tralla", manifestó ayer Arturo Fernández, que a sus 88 años sigue llenando teatros con su compañía. "Me parece muy bien que Podemos diga lo que quiera, me da igual. Lo importante es el público y no ese partido político", añadió tras conocer el motivo por el que Xixón Sí Puede votó en contra de la programación del Jovellanos diseñada por la empresa municipal Divertia.



"Yo lleno el Jovellanos y todos los teatros de España. Voy a taquilla, nadie me subvenciona nada. El ayuntamiento gana dinero conmigo porque lleno el teatro y les doy un porcentaje. Me importa un rábano lo que diga Podemos. Gijón conmigo gana dinero y, como Podemos es un partido político de tralla, no le tengo ninguna consideración", manifestó. Y agregó: "Éstos de cultura no saben absolutamente nada, es un partido destructivo, que tiene que desaparecer ya. Defienden el comunismo leninismo, algo que ya no existe en el mundo entero y que quieren traer ellos a España. Menos mal que la gente sabe lo que tiene que hacer y le importa un rábano lo que diga Podemos".



Arturo Fernández, breve pero directo en su reacción, hizo hincapié en que no es el Ayuntamiento el que le contrata pagándole un caché, sino que su compañía alquila el Jovellanos a cambio de darle un porcentaje de taquilla. "Con otros no ganan dinero porque resulta que tienen sólo tres filas del teatro llenas y ésos son los que quiere Podemos. Llevo 55 años con mi propia compañía y jamás escuché semejantes tonterías", manifestó. Arturo Fernández en estado puro, también fuera del escenario. "Soy así, políticamente incorrecto", reconoce el actor gijonés.