Ibaseta, una promesa contra el cáncer

A sus 27 años de edad, el gijonés Álvaro Ibaseta puede presumir de haberse formado en varias de las mejores universidades del mundo. Con apenas 21 años, finalizó sus estudios de Ingeniería Aeronáutica y Aerospacial en la Universidad de Bristol, en Reino Unido. De allí, dio el salto al otro lado del charco, para estudiar un posgrado y doctorado de Aeronáutica y Astronáutica en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos y, por si fuera poco, el pasado curso fue aceptado en la también estadounidense Universidad Johns Hopkins para estudiar Medicina.



La guinda al pastel la puso este mismo mes con la publicación como coautor de un artículo sobre tumores de pulmón en la prestigiosa revista "Nature", algo por lo que "mis compañeros de clase de medicina no paran de hacerme bromas al respecto, y de felicitarme por lo difícil que es conseguir algo así", asegura. "Profesionalmente, para un investigador en ciencia básica no hay nada como publicar en 'Nature'", ensalza Ibaseta. "Es un honor que los críticos de esta revista, expertos en el campo, hayan considerado nuestro trabajo de suficiente interés como para publicarlo en su revista principal, y para mi como estudiante es increíble".



El artículo que Ibaseta firma junto a Jing Lim en la reconocida publicación estudia cómo "los tumores de pulmón modifican su entorno, principalmente las células que le rodean, para sobrevivir y crecer", haciéndose resistentes a los tratamiento tradicionales como la quimioterapia, ya que "estas nuevas células, creadas a través de señales internas, crecen más lentamente y no responden a esos tratamientos", apoyando el desarrollo de las células cancerígenas tradicionales.



Bajo esta premisa el estudio de Ibaseta propone "usar medicamentos que bloqueen esas señales internas que crean las células de apoyo, junto con la tradicional quimioterapia", ya que, de esta manera, "atacamos a los dos tipos de células", haciendo que el resultado sea más efectivo. "De hecho, en las pruebas preclínicas hemos demostrado que ésta combinación reduce el crecimiento tumoral y previene la recaída de manera significativa", asevera.



Sin embargo, el camino para llegar a lograr tal hito no ha sido ni mucho menos sencillo para Ibaseta. De hecho, su carrera estudiantil dio un giro casi completo, pasando de estudiar nanosatélites y enfocando su futuro a las posibilidades del "comercio espacial", a publicar un artículo sobre oncología. "Durante mis años en Stanford, empecé a interesarme por la fisiología de los astronautas, y todo lo que hay que incluir en una nave espacial para hacerla habitable, me apunté a clases de biología, y me encantó", relata. Fue ahí donde decidió que su futuro iba a virar hacia la medicina.



"Poco a poco, fui explorando un cambio hacia la carrera de medicina, me encanta la investigación, y al involucrarme en proyectos como éste me convencí de que quería ser médico-investigador", momento en el que comenzó a aplicar a distintas universidades hasta que fue aceptado en la prestigiosa John Hopkins, donde está terminando el primero de los cuatro años de carrera.



Pero, ¿hacia dónde va a ir ahora su futuro? "Estoy muy interesado en la cirugía ortopédica, me parece un campo en el que mis conocimientos de ingeniería y computación pueden ser muy útiles en el futuro, y en el que puedo contribuir mucho como investigador". Aunque con Ibaseta nunca se sabe, lo que parece meridiano es que, con el potencial que atesora, cualquier cosa que se proponga podrá conseguirla.