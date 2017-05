Podemos replica a Arturo Fernández: "Somos la tralla de los que parasitan este país"

Lejos de tomárselo como un insulto, Podemos ha hecho bandera del calificativo de "tralla" que dedicó a sus seguidores el actor asturiano Arturo Fernández en plena polémica por su contratación para seis representaciones por el Teatro Jovellanos. Eso sí, en el partido morado han matizado qué tipo de "tralla", dándole un quiebro al sentido que empleó el veterano artista: "Ahí tengo que darle la razón -señaló el concejal de Xixón Sí Puede Orlando Fernández-. Sí, Podemos es tralla de los golfos que han parasitado nuestro país durante los últimos treinta años. De nombres: José Ángel Fernández Villa, Manuel Menéndez, Rodrigo Rato, Luis Barcenas y también, Arturo Fernández. No se asuste. No es usted, me refiero al otro, Arturo Fernández, el que le daba dinero a la fundación del PP para quedar bien con el 'establishment' ".



Esa fue la réplica que difundió ayer a través de su cuenta de Facebook Orlando Fernández, en la que también animó al actor asturiano a abrir su propio teatro, siguiendo los ejemplos de Lina Morgan y José Luis Moreno. "Sí tan seguro se siente de sus virtudes empresariales, bien podría alquilar un teatro, por ejemplo el Arango, que dejó la actividad hace 13 años, y mantener una programación permanente con sus obras y otras de teatro comercial". Las reflexiones del edil son el último capítulo de la controversia por la oposición de la marca local de Podemos a que el Teatro Jovellanos programe seis sesiones para la representación de la obra "Alta seducción", que protagoniza Arturo Fernández entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre. El actor arremetió anteayer contra los miembros de Podemos, a los que llamó "tralla y destructivos", tildando sus críticas de "tonterías" y asegurando que él da ganancias al Jovellanos porque va a porcentaje de taquilla.



En su respuesta, Orlando Fernández además de instarle a reflotar el Arango, señala que "de esta manera podría devolver a la ciudad, algo de lo que la ciudad del dio. No dude el señor Arturo Fernández que Xixón Sí Puede aplaudirá esta empresa porque a nosotros no nos da miedo apoyar el emprendimiento privado". El edil cuestionó que Arturo Fernández haga ningún favor al Jovellanos, recordando que "el Teatro asume la publicidad de su obra, los gastos de suministro, personal y mantenimiento del mismo durante todo el año. Arturo Fernández no le sale gratis a Xixón".