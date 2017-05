La historia de acoso sufrida por una chica de Gijón que conmocionó las redes sociales

Llegó a casa y volcó su frustración en redes sociales sin pensar que llegaría incluso a recibir insultos. Una joven vecina de Gijón que prefiere no dar su identidad, fue víctima el pasado fin de semana de un caso de acoso que, según muchos internautas, demuestra la actitudes machistas y de acoso al que se ven sometidas muchas mujeres. Lo contó en redes sociales y quedó sorprendida por la respuesta.

Todo empezó cuando María (nombre ficticio) salía a las diez de la noche de casa de una amiga en el centro de Gijón. "Me empezó a pitar un coche, no lo conocí por lo que seguí caminando como si nada", comienza su relato. Cuando apenas había caminado unas calles el vehículo volvió a aparecer. "Me volvió a pitar un montón, me metí por callejuelas. Poco después volví a verlo, se acercó y empezó a seguirme muy lento y a pintarme. Bajó la ventanilla y me dijo cosas", continúa

María le sacó una foto al coche "como pude" porque estaba "bastante nerviosa". La joven asegura que ha publicado su mensaje en redes sociales para que algo así "no le vuelva a suceder a nadie". Cuál fue su sorpresa cuando en vez de comprensión en las redes sociales encontró el rechazo de quienes le afearon que no llamase a la Policía o que no hubiera sacado una foto a la matricula.

"Si supieran lo que es está claro que no hablarían así", relata María resignada. La chica sólo quiere ahora "pasar página".