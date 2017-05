Muere una mujer atropellada en la calle Puerto de Leitariegos

Una mujer de unos sesenta años, recién jubilada, ha fallecido esta mañana en la calle Puerto de Leitariegos, en el barrio de El Polígono, al ser atropellada por una furgoneta de reparto de café, según testigos presenciales de los hechos.

El suceso tuvo lugar a la altura del número 47 de la calle, en el paso de peatones posterior al colegio y al centro de salud de la zona.Un paso de peatones que no está regulado por semáforo. El conductor de la furgoneta declaró no haber visto cruzar a la víctima y aún se desconoce si estaba cruzando o no por el paso de peatones ya que el cuerpo estaba a un metro de distancia del mismo. Por todo ello continúan investigando cómo se produjo el incidente que le costó la vida a la mujer que volvía de una sesión matinal de gimnasia a la que acudía todas las mañanas.

Las autoridades pertinentes se desplazaron al lugar de los hechos, donde el forense certificó su muerte para el posterior traslado al anatómico forense de Oviedo.