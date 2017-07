Canga: "Hay quien no debe estar donde está, como el partido que gobierna Gijón"

Una firma de Carmen Moriyón en una resolución de Alcaldía ponía fin el pasado 21 de junio a los más de 23 años de jefatura honoraria de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Gijón para Bernardo Canga. Ayer, ya como simple voluntario, Canga daba un paso al frente para denunciar engaños, manías, celos y un "linchamiento político" desde el gobierno de Foro al colectivo que encabeza. El presidente de la asociación Vaema (Voluntarios de Emergencias y Medio Ambiente) -entidad que gestionaba hasta ahora el servicio a través de un convenio con el Ayuntamiento- fue más allá de negar los desajustes económicos y los problemas de disponibilidad y coordinación que les achaca el gobierno y colocó en la diana de sus críticas a la alcaldesa, Carmen Moriyón, el edil de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, y Foro del que, dijo, "se bastante y al que ayudé bastante".

"Hay determinadas personas que no deberían estar donde están; por ejemplo el partido que está gobernando en Gijón. No quiero dañarlo, ahora, por cortesía pero no voy a permitirles que dañen a los voluntarios por cosas mías o de mi entorno o que politicen esto de una manera tan vergonzante. Cuando se creó ese partido (por Foro) no era para esto. Yo puedo ayudar a crear un partido pero puedo ayudar a tirarlo. Y con eso dije bastante", indicó Canga quien ironizó a lo largo de su comparecencia pública sobre "la primada que hice yo apoyando a determinadas personas". Canga aprovechó para "pedir perdón a los ciudadanos de Gijón porque algo de culpa tengo en lo que tienen que padecer ahora".

En cuanto a la alcaldesa, con quien Canga tenía una relación de proximidad y confianza, el exjefe de Protección Civil le reprocha la falta de sensibilidad y educación que supone haber estado sentado junto a ella dos días antes de la firma de su cese "y no decirme nada. No tiene nombre lo que hizo. Ese estilo no lo conocí nunca en un alcalde". La comunicación oficial sobre el cambio de jefatura en Protección Civil no ha llegado a ningún voluntario, dicen. "Ni motorista para cesarme me mandaron. En lugar de una medalla me dieron la patada", explicó Canga entre bromas y tras comentar su "intento de ayudar en los patinazos que tenía la Alcaldesa. De eso soy culpable de ayudar a una señora... bueno persona, con lo de señora me excedí un poco".

Esteban Aparicio, edil de Seguridad Ciudadana en el gobierno forista, tampoco se libró de las apreciaciones de Canga. "Las cuentas están claras y el convenio lo cumplimos a rajatabla. Todos los servicios que hicimos estaban ordenados y autorizados por el concejal. Si existe alguna irregularidad será de Aparicio", comentó Canga en referencia a las críticas del gobierno local por los servicios de los voluntarios fuera de Gijón. "Él nos autorizaba a ir, nos lo ordenaba y luego venía feliz y contento porque el coronel de la Guardia Real le felicitaba por nuestro trabajo en Colombres o un mando de la Guardia Civil le decía lo bien que lo habíamos hecho en el Sella. Le prestaba una burrada. Su padre era militar y todo lo que fuera militar...".

De aguinaldos

Canga puso otro ejemplo de servicio fuera de Gijón ordenado con énfasis por Aparicio y Moriyón: la participación en la búsqueda del jefe del servicio de obras del Ayuntamiento, Manuel Muñoz, que había desaparecido mientras pescaba en el Sella. Muñoz fue hallado muerto. "En casos así nos solían llamar del 112 y Bomberos de Asturias pero aquí (por el Ayuntamiento de Gijón) nos ponían pegas. Los otros eran del gobierno del Principado, que es socialista y aquí el partido es de otro signo... hasta esas bobadas se llegaban. Pero en el caso del funcionario se nos envió porque la alcaldesa quería".

Aunque sin citarlo por su nombre, Bernardo Canga -que estuvo acompañado en el acto público por los coordinadores Javier Cortina y Adriana Muslera- reflexionó sobre la tensa relación con el jefe de la Policía Local. Alejandro Martínez Gallo es quien firma el informe que denuncia gastos excesivos en combustibles, facturas de comidas y el reparto de mil euros en primas a cuatro voluntarios que se tildan de "aguinaldo" con posibilidad de incurrir en ilícito penal para el Ayuntamiento.