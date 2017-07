Peritos de Hacienda ven planificación y facturas irregulares en el "caso Camocha"

De ser ciertas las facturas que se cruzaron Mina La Camocha y las dos empresas que supuestamente le suministraron carbón entre 1998 y 2000, Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones (Trabex), la verdadera mina gijonesa no estaría ocho plantas bajo tierra, sino en la montaña de escombros que acumuló durante sus 72 años de actividad.

Según esa facturación, el 31% del carbón suministrado por Mina La Camocha a la térmica de Aboño habría salido de su escombrera en 1998 y el 41% en 1999. Esta es una "incongruencia grave" de las muchas que detectaron el inspector y subinspector de la Agencia Tributaria que realizaron un informe pericial sobre la documentación incautada en el registro de las dependencias de Mina La Camocha. Los peritos de Hacienda concluyen que hubo una planificación para la adquisición de carbón por la mina gijonesa, camuflando los pagos como servicios prestados, cuya realidad cuestionaron ambos peritos durante su declaración en la vista oral, que se celebra en el juzgado de lo penal número 2 de Gijón.

El informe señala cuál era la operativa para el supuesto fraude: Mina La Camocha entregaba normalmente un pagaré, o a veces hacía una transferencia a Trabex, que dejaba el dinero en un plazo fijo hasta que compraba el carbón que enviaba a Mina La Camocha. En ocasiones esos pagarés se endosaban a Hullas del Coto Quirós. El informe pericial concluye que de esta forma entraron en la mina gijonesa 98.686,40 toneladas de carbón ajeno, bien de la mina a cielo abierto quirosana, bien extranjero adquirido por Trabex al mayorista suizo Comptoir Balland Brugneaux o a algún mayorista español que importaba carbones, fundamentalmente a Combustibles y Carbones Avilés y en menor medida a otros como Agrosur, Compañía General de Carbones Industriales y García Munté. Otra parte del carbón era adquirida directamente por Mina La Camocha, en cantidades muy superiores a las que precisaba para el vale del carbón, según los peritos.

A pesar de ello "no hay ni una factura sobre la venta de carbón" a Mina La Camocha, a pesar de que los peritos sí encontraron facturas de una empresa de transportes por el porte de carbón desde Hullas del Coto Quirós a la mina gijonesa.

Los peritos de Hacienda señalaron en su declaración de ayer que "cada vez que Trabex realizaba un pago, el efectivo lo suministraba Mina La Camocha", pese a que no había facturación de compras de carbón sino que Trabex facturaba por supuestos trabajos, en base a un contrato de febrero de 1998, para el lavado de finos de la escombrera de la mina gijonesa. A su vez, Hullas del Coto Quirós facturaba a Trabex por la extracción con maquinaria del material que Trabex iba a lavar.

Los peritos resaltaron que ni en los partes de producción ni en documentación alguna de Mina La Camocha aparece en ningún momento mención a las toneladas de carbón supuestamente recuperadas de la escombrera.

El informe pericial concluyó que o bien las toneladas de finos lavados o los partes de producción no son reales, o que no existió el tipo de servicios facturado entre las empresas o ambas cosas a la vez, opinando que "las prestaciones de servicios para nosotros no han existido, por la incongruencia entre las toneladas de escombrera, con la producción bruta, la producción vendible y las existencias finales". También hicieron referencia a un documento hallado en el registro de la mina que aludía a la posibilidad de ahorrar costes enviando directamente el carbón ajeno a la térmica de Aboño, en lugar de llevarlo primero a la mina gijonesa para mezclarlo con el propio.

La defensa incidió en que el informe pericial era incompleto, dado que sólo se realizó con la documentación incautada en el registro de la mina.

Ayer también declaró como perito de la defensa el catedrático de la Universidad Complutense Francisco Esteo, quien emitió un informe en el que concluye que el monto de las subvenciones recibidas por Mina La Camocha en los años del supuesto fraude era menor que la suma del pago de salarios, pagos a las administraciones públicas y cargas financieras. La defensa señala que no existe fraude de subvenciones dado que las mismas no se desviaron a la compra de carbón ajeno a la mina, sino que eso se hizo con sus propios recursos.

Ayer también declaró Guillermo Quirós, quien señaló que tras ser cesado como director de la mina, en 1998, se centró en su labor de secretario de Duro Felguera y de presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, acudiendo sólo una vez al año a Mina La Camocha, como secretario, para la formulación de cuentas anuales.