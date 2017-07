Retiran más de cien toneladas de ocle en San Lorenzo en menos de una semana

Sol, calor, cielo despejado. Un día perfecto de playa como el que se encontraron los visitantes que el pasado fin de semana llegaron a Gijón con la firme intención de pegarse un chapuzón en la playa de San Lorenzo. Sin embargo, la bandera roja que ondeó por momentos en el arenal gijonés no se lo permitió. No es habitual en estas épocas del año unas marejadas de tanta intensidad y fuerza como las que se dieron la pasada semana en las costas del Cantábrico y ello, además de echar al traste más de un refrescante chapuzón, tiene otras consecuencias de calado.

El principal arenal gijonés amaneció, ya desde el fin de semana, cubierto por una franja de ocle de unos dos metros de ancho que recorría de lado a lado la playa, a la altura donde la marea alcanza su máxima altura. Los residuos, aunque no son peligrosos ni perjudiciales para el medioambiente, sí que causan ciertas molestias a los playistas, sobre todo por el mal olor que desprenden, por lo que el Ayuntamiento, por medio de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de la ciudad (Emulsa) ha decido retirar los sedimentos del arenal.

En total, Emulsa ha sacado ya más de un centenar de toneladas de ocle en lo que va de semana. Para ello, la empresa municipal ha trasladado hasta la playa varios tractores que van recorriendo el arenal de punta a punta recogiendo todo este ocle acumulado para posteriormente trasladarlo hasta la zona de la desembocadura del Piles, donde se carga en camiones. Las labores se han de llevar a cabo cuando coincida la bajamar en las primeras horas del día, como ocurre durante esta semana, para así evitar en la medida de lo posible las molestias a los bañistas.

Desde Emulsa se insiste en que "no es basura, es algo natural", aunque afirman que no es habitual en estas fechas, sino que suele ocurrir en invierno o a finales de agosto con las "mareas de San Agustín". El ocle, aseguran, "son organismos marinos, algas, que las marejadas arrancaron del fondo del mar y terminaron por aposentarse en la costa", el llamado ocle de arribazón.

Maquinaria, ayer, retirando las algas.

La circunstancia no se encuadra únicamente en San Lorenzo, sino que también repercute en la playa de Poniente donde "es más complicada su retirada por el corto recorrido de las mareas" o en el Arbeyal, playa en la que "hay una gran proliferación de alga 'tipo lechuga' debido a que las aguas tienen mucho nutriente, se mueven mucho menos y eso, unido a la insolación, hace que crezca mucho más rápido, como ocurre en el anillo navegable del Piles", enfatizan desde Emulsa. Para paliar este problema, la empresa municipal cuenta con más de medio centenar de trabajadores dedicados exclusivamente a la limpieza de playas.

Pero, ¿qué se hace con toda esa cantidad retirada? El ocle, como sustancia orgánica que es, cargada de nutrientes, tiene un gran valor como fertilizante. "Toda la cantidad retirada se lleva a una finca en Jove donde se deja secar y se cede como abono", un proceso que ya no depende directamente de Emulsa. Pero ese no es el único final posible para el centenar de toneladas de sargazo. También se puede llevar a la planta de biometanización que Cogersa tiene en el vertedero central de Asturias para que a partir de ello "se cree compost o incluso biogás que se pueda vender a posteriori", un proceso muy similar al que siguen los residuos orgánicos que el Ayuntamiento está recogiendo a lo largo de la ciudad en los contenedores de tapa marrón de reciente implantación. No se descarta seguir en los próximos días con la recogida de ocle si continúa proliferando.