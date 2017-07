Una banda que es un Clan por muchos años

Como el recinto habilitado para los conciertos estelares de Metrópoli estaba abarrotado, M-Clan quiso ofrecer a sus fieles un concierto rotundo desde el minuto uno. Puntualísima a la cita, la banda comenzó con dos clásicos: "Usar y tirar" y "Llamando a la Tierra", en versión con sonido renovado a base de "steel guitar". Y la tierra respondió con una salva de aplausos que fue constante a lo largo del recital.

"Gijón, amigos, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por venir", gritó Carlos Tarque, el veterano vocalista, antes de entonar la primera estrofa de "Souvenir". Para cantar "Perdidos en la ciudad", el cantante pidió "manos arriba; nos encantan vuestras axilas". Cuando finaliza "Calle sin luz" Tarque presenta a los miembros de la banda que le acompaña en esta gira.

Uno de los momentos más destacados, que fueron muchos a la vista de lo entregado del público, llegó con un diálogo entre dos guitarras muy logrado al interpretar "Roto por dentro". Después vendrían "Delta" y "Whisky on the rocks", un tema que el vocalista dedica "a todos los que están sufriendo, que llegan en pateras y no podemos hacer nada por ellos". Suena potente después y rotundo "Las calles están ardiendo"

Próximo al paroxismo se muestra Tarque, al que se respeta y se quiere en esta ciudad, después de tantas idas y venidas, cuando suena "Maggie despierta". El cantante, que no pierde la forma pese a la veteranía, se mezcla entonces con el público e invita a la gente a cantar. Muchos le siguen y le hacen los coros a una de las canciones más emblemáticas de esta banda.

Hasta el final, más vítores a un grupo que acuña ya el calificativo de legendario.