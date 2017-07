"Me siento gijonés por todos los lados", dice Luis Adaro, premio "Gijonés del Año"

"Echando la vista atrás en el recorrido por lo que llevo de vida en Gijón, desde la calle La Merced donde nací, los primeros pasos en el Paseo de Begoña y los juegos en Los Patos, mis años en el Colegio de la Inmaculada, la casa del Bibio donde viví medio siglo hasta llegar a Somió, ha pasado casi toda la vida. En este tiempo, siempre cercano al mar, me siento gijonés por todos los lados. Hoy, mi gratitud por la concesión de este premio, que me llega de lo más cercano, de mi Gijón del alma". Con estas emotivas palabras y un recuerdo a su familia, en especial a su mujer María Jesús, Luis Adaro de Jove recibió ayer el premio "Gijonés del Año" 2016, de manos de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en un acto al que acudieron 232 personas, industriales y representantes de la administración.

Un reconocimiento que "me llena de satisfacción y me muestra el camino de exigencia que debo mantener, así lo demanda mi voluntad y también el largo legado de la historia de mi familia, una trayectoria empresarial especial que me estimula para mantenerme en la brecha", apuntó.

En su discurso al recoger el galardón, concedido por la revista "Vivir Gijón", también hubo reflexiones sobre la economía gijonesa, en la que destacó el papel de El Musel y de Arcelor. "El Puerto, y por lo tanto el mar, nos permiten albergar una planta siderúrgica integral, que rodeada de empresas auxiliares, hace que su mantenimiento sea vital para nuestra economía local", dijo.

Recordó que la empresa fundada por su bisabuelo cumple 115 años este año, así como al papel de su abuelo en los orígenes del Sporting de Gijón, cuando trajo el fútbol a la ciudad junto con un grupo de amigos que lo conocieron cuando estudiaban en Alemania.

La Alcaldesa anunció en el acto que la hemeroteca privada de su padre, Luis Adaro Ruiz-Falcó, donada al Ayuntamiento se ubicará en breve en la antigua Escuela de Comercio.

La figura de Luis Adaro la glosó el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, quien lo definió como "un hombre hecho a sí mismo dentro de la empresa familiar", en la que comenzó a trabajar hace 48 años.

Tanto Baragaño como el consejero de industria, Isaac Pola, elogiaron al homenajeado y a su familia. En el caso del consejero, generalizó al indicar que "la empresa familiar constituye lo mejor de nuestra tradición industrial".