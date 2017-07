Villagra's, que te vaya bonito

De la necesidad surgió una oportunidad: la de convertirse en uno de los lugares de referencia de la hostelería local. Los regentes de la cafetería Villagra's, Jesús Suárez y María Ángeles Cuervo, han sabido reciclarse con el paso de los años: cuando hubo que dar un giro al negocio lo hicieron transformándose en uno de los locales estrella de Gijón donde degustar la ventresca de bonito. Eso bien lo saben los clientes que acuden diariamente a probar el manjar. Sin embargo, el actual será el último verano en el que se podrá degustar este plato en la cafetería ubicada en la calle Langreo, que no encuentran relevo que continúe con la labor iniciada hace casi tres décadas. A finales del mes de septiembre echarán el cierre para siempre.

"Los inicios cuestan, como en todo. Pero nosotros funcionábamos bien como cafetería", explica Jesús Suárez. El problema llegó cuando los bares y cafeterías comenzaron a bajar porque empezaron a ponerse de moda otro tipo de negocios, como los pubs y los discobares. "Entonces es cuando decidimos servir comidas. Nos decidimos por el pescado, y entre muchos platos estaba la ventresca de bonito", recuerda Suárez. Por una razón o por otra este plato empezó a coger fama entre la clientela. Según el responsable del negocio, el secreto de tal triunfo "es desconocido". Lo que sí asegura es que para que salga bien hay que tener dosdetalles en cuenta: "Por un lado, conseguir buena materia y, por otro, tratarla con cariño y mimarla". Ayer, sin ir más lejos, se sirvieron entre 25 y 30 raciones de ventresca a la hora de la comida, mientras que de otros platos, como pixín o lenguado, tan solo media docena. Es la demostración de que la ventresca tiene mucho tirón a pesar del paso del tiempo.

Jesús Suárez y María Ángeles Cuervo echan la vista atrás 26 años para recordar los primeros días en el negocio. "Somos los segundos que pasan por aquí, porque el negocio abrió mucho antes", apuntan. Y después de tanto tiempo cuesta dejar atrás casi media vida: "Me da mucha tristeza decir adiós a esto. Aquí hay una clientela muy buena y es una verdadera pena que nadie continúe con esto", reconoce María Ángeles Cuervo, quien indica que ha visto crecer a muchos "que eran niños cuando empezamos y ahora están cerca de cumplir los 30 años y son unos paisanos". Entre ellos, su hijo Jordán Suárez, que tenía sólo 2 años cuando el negocio echó a rodar y ahora está cerca de cumplir los 28 años. El ya no tan pequeño Jordán "no quiere continuar aquí y ha empezado con otro negocio de recuerdos y regalos en la plaza Mayor. Después de tantos años hay muchas anécdotas y muchas historias para el recuerdo, sin embargo Cuervo prefiere quedarse con lo más positivo. "Me quedo con los chicos jóvenes que hemos visto crecer y que aún a día de hoy nos siguen. Eso es lo que realmente me llevo", manifiesta.

El Villagra's, como cualquier negocio de hostelería, notó la llegada de la crisis. Pero, pese a los vientos en contra, mantuvieron la nave erguida. De hecho, hubo otro acontecimiento que les condicionó aún más: el cierre de la estación de trenes. "Nos perjudicó mucho, pues soltaba alrededor de 4.000 personas diarias en esta zona. Ahora eso no lo consigue nadie", explica la mujer, que también apunta que esa pérdida no solo ha afectado a su negocio, sino a todos los que están en los alrededores. Hubo también otro tipo de decisiones que minaron el rendimiento de la cafetería, como por ejemplo los permisos de terraza. Cuervo alude a un año en el que en el mes de julio recibieron el permiso para construir una terraza acristalada que costó 60.000 euros. La sorpresa fue cuando tres meses después "nos obligaron a quitarla". Supuso aquello una carga para el negocio, que llegó a tener hasta diez empleados en plantilla en los meses de verano. Hoy en día la "familia" del Villagra's se compone de seis o siete miembros.

"Quien venga tiene que tener muchas ganas de trabajar porque hay que echar muchas horas en este negocio". Es el único consejo que dan los dueños a los empleados que llegan al negocio. Por el momento aún les aguarda un intenso verano antes de servir la última ventresca de bonito, cocinada a la plancha en Villagra's.