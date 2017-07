Barrios y parroquias del Oeste piden mejoras en el plan de movilidad

Representantes de las asociaciones vecinales de Tremañes, Jove, Pescadores, Portuarios, Muselín, Veriña, Poago y Lloreda, se reunieron el pasado jueves en Jove para trasladar a las federaciones vecinales y al Ayuntamiento la petición de que el plan de movilidad que se está elaborando incluya mejoras para la zona oeste del concejo. Estos vecinos consideran que el plan de movilidad beneficiará en mucha mayor medida a los vecinos del centro y otras zonas de la ciudad y reclaman que también haya propuestas para los vecinos de los barrios y parroquias del Oeste.

Estas asociaciones han constituido una comisión integrada por José Luis Rodríguez Peón, de Pescadores; César Santianes, de Jove y José Luis Fernandez Bernardo "Aguirre", de Lloreda.

Este último señala que propuestas como la de habilitar un aparcamiento disuasorio junto al Albergue Covadonga y obligar a que aparquen allí los vecinos de la zona rural dificultará en gran medida que puedan desplazarse hasta el centro personas de edad avanzada, como son muchas de las que residen en la zona rural. "No se puede hacer una ciudad de dos velocidades, con privilegios para los del centro y ninguno para los vecinos del Oeste y la zona rural", apuntó.

Emtusa

Por otro lado, la asociación de vecinos de Lloreda ha pedido que la línea de Emtusa número 21, que va a tener parada junto a los edificios de viviendas de Tremañes, se extienda un kilómetro para atender a los 200 vecinos de Lloreda y a los trabajadores del polígono industrial.

La petición no ha sido acogida por el Ayuntamiento, según explicó el representante vecinal de Lloreda, que ya ha mantenido una reunión al respecto con el concejal del gobierno local Esteban Aparicio. "El concejal dice que va a poner taxis para los minusválidos de la zona rural y de la urbana, pero no tiene en cuenta que hay muchas personas mayores en la zona rural que ya no pueden conducir" y a las que la parada del autobús les quedará a un kilómetro, añadió Fernández Bernardo.