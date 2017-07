Menudos cocineros

Un grupo de niños de entre 7 y 13 años ha cogido la sartén por el mango para demostrar que ellos también tienen mano en la cocinar y elaborar, con la ayuda de un cocinero experto, platos de lo más complejos, atreviéndose incluso con el sushi japonés.

La rutina habitual de los clientes del restaurante "11 Guajes" se vio ayer trastocada, de las once de la mañana a la una de la tarde, por un grupo de chiquillos que asistía a recibir una "masterclass" de cocina de la mano de Rodrigo Roza. Los niños, que seinscribieron previamente en un sorteo a través de Facebook, reconocen su vocación culinaria: "Yo me he apuntado aquí porque mi padre y yo somos grandes cocineros", argumenta Yara, de 7 años.

Un delantal y un gorro fueron la armadura idónea para pelearse con los ingredientes. Pero primero: "Es importantísimo tener las manos limpias", comenta Roza a los pequeños antes de empezar a cocinar. Tras hacer honor a la pulcritud y con el atuendo que requiere la ocasión, el cocinero y los niños inauguraron la jornada gastronómica.

El primer plato fue el más difícil: sushi. Algunos de los pequeños concineros ni siquiera sabían que significaba la palabra, pero Roza no dudó en auxiliarles. "¡'Puaj'! Un alga". Varios de ellos se mostraron reticentes a mancharse las manos y al olor de las algas pero rápidamente perdieron el pudor y se dejaron llevar por el ejercicio culinario. En todo momento el cocinero estuvo muy atento a sus aprendices y se dedicó a explicar y ejemplificar paso a paso todos y cada uno de los avances en las recetas así como las composiciones de las mismas y de los ingredientes, tratando de hacer participar a los niños en su elaboración en la medida de lo posible.

También se cocinaron empanadillas de gamba, emplatadas de tres formas distintas. La complejidad era ascendente desde el nivel primero al tercero, pero alguno de los niños se atrevió con la tercera opción solo porque era "más bonita".

Después de lo salado, vino lo dulce: bien batidas en un recipiente galleta con avellana y harina para preparar una pequeña delicia de limón.

La decoración y la buena presencia también tenía nota en esta clase, pues se enseñó a los pequeños cómo un buen acabado en el plato vale más para el paladar que para la vista; y que siempre es importante realizar un buen emplatado, fruto del trabajo culinario y del artístico a la vez.

Divididos en grupos de tres, los aprendices superaron cada receta, incluso se mostraron ansiosos por realizar nuevos platos, pero siempre respetando el turno de sus compañeros. Diferentes chiquillos voluntarios fueron desempeñando el papel de auxiliar de Roza, incluso discutían por serlo, sirviendo de ejemplo para sus compañeros, algo que les hizo aumentar la autoestima al realizar diferentes labores por sí mismos.

La interacción entre cocinero y alumnos fue siempre muy fluida en esta iniciativa en la que colabora LA NUEVA ESPAÑA y Mol. "¿Qué es lo de arriba del espárrago?", "¡Qué textura más rara!" o "¿A mí me puedes ayudar con esto?" eran algunos de los comentarios que se oían en la cocina y que sirvieron a los niños para saciar su curiosidad y sorprender al "chef", que se mostraba encantado con la experiencia: "¡Qué rápido aprendéis!", exclamó Roza. En otros momentos de la sesión, algunos niños se animaron a hablar de sus rutinas culinarias y compartieron incluso recetas familiares, mientras se conocían entre ellos en un ambiente de compañerismo.

Tras el arduo trabajo entre fogones y después de degustar sus propias elebaoraciones, los pequeños pudieron disfrutar de una agradable recompensa: una visita al centro de ocio familiar situado justo al lado del restaurante, donde se divirtieron con juegos de escalada y piscinas de bolas.

Así finalizó una jornada en la que los padres ya saben que en cualquier momento pueden encontrarse a sus hijos con las manos en la masa.