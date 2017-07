A los peques les pintan la cara

Es viernes por la mañana y se escuchan risas dentro de la Universidad Laboral. Al atravesar una de las entradas del recinto, Alejandro Alonso, de 8 años y con un bigote pintado en la cara, da la bienvenida. En el centro de la sala, tres niñas preparan una coreografía, cerca de otras que se miran, coquetas, en un espejo alumbrado por focos de camerino. Al otro lado, una monitora ayuda a unos pequeños a encontrar un hueco en la pared, normalmente lisa y ahora abarrotada de murales. Todos ellos se encuentran disfrutando de los campus de verano de la Laboral y hoy celebran el día grande. "Vamos a hacer una presentación de las cosas que hemos pintado para los padres. También seremos presentadoras y guías turísticas, explicando lo que hemos hecho. Hemos preparado un mural que se llama nuestra gran galería", explica Irene Martínez, que cuenta con tan solo 8 años. Acto seguido comienza a recitar algunos conceptos que ha aprendido durante esta primera semana del campus, dedicada a las artes plásticas. "Los cuadros son cubistas, impresionistas, barrocos?" le falta uno, así que Natalia Batalla, otra de sus compañeras, de 11 años, sale en su ayuda "¡y renacentistas!", tercia. Los campus de la Laboral se componen de un sinfín de trabajos creativos, divididos en semanas temáticas dedicadas al arte, la música, el teatro y el cine. Unas jornadas que inundan de risas y colores los espacios de este recinto cultural y educativo.

Yincanas, excursiones al Jardín Botánico, paseos por las instalaciones? está siendo una semana intensa para los pequeños, y todos coinciden en que se lo han pasado de maravilla. La actividad que más parece haber triunfado es la clase de cocina creativa, tal como señala Elena Bolaños, de 10 años. "A mí me ha gustado mucho todo el campamento y me lo he pasado muy bien. Me gustó sobre todo aprender a hacer brochetas de fruta porque además también hicimos juegos."

Pero la semana aún no había concluido. Ayer viernes se celebró una fiesta de despedida a la que estaban invitados los padres. Desde temprano, los niños ultimaban los preparativos: primero, pasar por el pintacaras; después asegurarse de que todos los cuadros estén en su sitio; también disfrazarse con sencillos vestidos confeccionados por ellos mismos. Todo debía estar en perfecto estado a la llegada de sus familiares. Así la fiesta tuvo para ellos un final feliz.