Pie diabético: consejos sobre los zapatos y los calcetines

Conjuntamente con las normas de higiene, deben mantenerse unos buenos hábitos de selección y uso del calzado:

–Debe utilizarse siempre con calcetines de tejidos naturales, lana o algodón, que facilitan la transpiración.

–No utilizar sandalias, chan­clas o zapatos que dejan los pies al descubierto.

–Se debe evitar el uso de zapatos con tacón y que terminan en punta.

–Debe ser cómodo, que no ajuste ni provoque rozaduras o lesiones en los pies.

–Los zapatos se aconseja que sean de piel, sin costuras internas, flexibles, ligeros, transpirables y con el suelo que no resbale.

–Se aconseja comprar el calzado al final del día, cuando los pies están más hinchados, así el zapato que en ese momento es cómodo se garantiza que lo será a lo largo de todo el día.

–Los zapatos nuevos deben utilizarse durante periodos cortos los primeros días, inspeccionando los pies para ver si producen rozaduras o heridas en los pies.

–La compra de zapatos ortopédicos debe realizarse bajo criterio y prescripción médica.

–Los zapatos deben mantenerse adecuadamente, reparándolos y asegurando el buen estado de las suelas.

–Se debe revisar el interior del calzado antes de ponérselo, para evitar que haya algún elemento que pueda lesionar el pie.

–Es aconsejable tener más de un par de zapatos para cambiarlos cada día y alternarlos, así se garantiza una buena ventilación de los zapatos y se evita la presión siempre en las mismas zonas del pie.

–Los calcetines y medias deben de ser de tejidos naturales (lino, algodón, lana) y sin costuras. No se deben de utilizar medias o calcetines sintéticos, con elásticos o gomas. No deben de quedar ni prietos ni flojos en la pierna y el pie.

–Se deben cambiar diariamente los calcetines o medias, y si los pies sudan mucho o se ha hecho mucho ejercicio más de una vez al día.



José Luis Martínez, Podólogo, director de Clínicas Podológicas