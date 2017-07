Las canciones más escuchadas de la semana en Gijón

Un ovetense como Melendi es lo más escuchado en Gijón a través de la aplicación de música, Spotify. Su tema, remasterizado en 2006, "Asturias", aparece como el líder de la lista de las 100 temas más reproducidos en la villa de Jovellanos. Un recopilatorio, bautizado como "Musical Cities", que semanalmente elabora la empresa con sede en Estocolmo y a la que conviene realizarle una serie de puntualizaciones.

Lo primero a tener en cuenta, es que los temas que aparecen hoy retratados no necesariamente tienen que ser los más oídos si se tiene en cuenta el número total de pinchazos. Spotify usa sus propios algoritmos para determinar lo que se oye en cada sitio y lo adapta en función de los gustos del lugar en particular. De este modo, se explica por ejemplo que el "Despacito" de Luis Fonsi no aparezca en unas listas que se renuevan cada semana.

El poder que tienen los guarismos de la entidad sueca se ve claramente reflejado en la lista de Gijón. No es casualidad que entre las 20 canciones con más tirón en la localidad aparezcan algunas de Leiva, Rulo y la Contrabanda o M-Clan. Tres bandas que la semana pasada tocaron en vivo y en directo en Metrópoli. O que "Perdón y Amén" de Lagarto Amarillo esté tan arriba, cuando el grupo de Madrid recuerda a Gijón en esa canción.



Musical Cities, paso a paso



Al igual que sucede en Oviedo, la versión del 2006 del "Asturias" de Melendi aparece en primera posición del ranking. Cabe recordar que la canción se centra más en las tradiciones e historia del Principado sin incidir de forma directa en ningún lugar.

M-Clan tiene una fuerte presencia en el ranking. "Esperanza" aparece como la subcampeona del repaso a la lista. Pero tiene otras dos piezas en ella: "Maggie Despierta" y "Concierto Salvaje" en la novena y la décima posición respectivamente. Las tres pertenecen a "Delta", el último trabajo de Carlos Tarque y compañía, lo que quizás signifique que los gijoneses querían estar perfectamente actualizados cuando los murcianos estuvieron en Metrópoli el pasado 6 de julio.

Rulo y la Contrabanda también se lleva la palma en cuanto a número de canciones en la lista. Además, la aventura en solitario del exvocalista de la Fuga las tiene muy bien colocadas: "Objetos perdidos", "Me quedo contigo" y "Tu alambre" ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar en "Musical Cities".

La curiosidad vuelve a ser que todos los temas son de "El doble de tu mitad", el reciente disco que ha publicado el de Reinosa. A diferencia de lo que ocurre en Oviedo, donde su primer single "Me gusta" aparece por delante de las últimas canciones de Rulo. Unos datos que indican que el concierto en Metrópoli del miércoles 5 julio tiene mucho que ver con esta disposición.

La influencia del festival de Gijón en este repaso se intuye también con el siguiente artista. Leiva es capaz de intervenir en "Musical Cities" con tres temas: "Guerra Mundial" (6º), "El Último incendio" (7º) y "Hoy tus ojos (8º)". Un trío que está grabado en "Monstruos", el álbum publicado en 2016 y último hasta la fecha.

Es de sobra conocido que el madrileño no olvida su etapa en Pereza cuando está en concierto. Algo que en Gijón sucedió el viernes 30 de junio. Probablemente por ello, los fans gijoneses del periplo en solitario del artista se hayan fijado también en "Lady Madrid" (13º) y "Estrella Polar" (15º). Dos verdaderos himnos del desaparecido

grupo.

Fuera del top 10, ya se pueden estudiar parámetros que se repiten en varios lugares de España. "Pérdoname", la vuelta al ruedo de los leoneses Café Quijano, junto con Willy Bárcenas de Taburete, tenía todos los visos de ser un éxito. Es 11º. "Sirenas", a buen seguro uno de los trabajos más escuchados del grupo de moda se va hasta la 16º plaza.

Los últimos lugares del top 20 quedan colocados de la siguiente manera. Iván Ferreiro está reflejado en la 12º plaza. El ex de los Los Piratas cuela dos canciones en el recopilatorio: "Casa, ahora vivo aquí" (12º) y "Turnedo" (19º). Máldita Nerea es 14º con "Bailarina" y "Cómo vuela el pasado" de Tatto Durán es 18º.

Mención especial merece el tema que cierra los 20 mejores. "Perdón y Amén" de Lagarto Amarillo, en cuya estrofa se recuerda a Gijón, también tiene un buen coeficiente para los algoritmos de Spotify. Lo cual es indicativo de que "Musical Cities" se trata de una lista viva, en la que aparecen hasta 100 canciones.

width="690" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true">