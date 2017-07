Luis Fonsi actuará en cuestión de horas en el Palacio de los Deportes, seguido de una horda de fans deseosos de bailar el "Despacito". Hoy sonará su pelotazo y muchos de los éxitos del cantante de moda, encantado con su éxito.

-¿Será el tema "Despacito" la canción del verano? ¿Por qué cree que debería ser así?

-Si se convierte en el tema del verano ya eso depende del público, yo por supuesto feliz y agradecido por el apoyo que le han dado a Despacito. Pase lo que pase me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado.

-¿Cuál es la clave del éxito de esta canción que tanto ha pegado entre el público?

-Lo único que te puedo decir es que si yo tuviese en mis manos la fórmula, ya la hubiese usado antes. Quise hacer una canción fresca con una letra muy sensual, que cuando la escucharas te recordara tu mejor verano en una playa y que te hiciera bailar. Creo que es eso precisamente lo que ha cautivado a la gente, sin importar si hablan el idioma o no.

La verdad es que ha sido algo que nos ha sorprendido a todos de una manera muy positiva, siento que la canción ya no me pertenece, ahora es de todas esas personas en cada rincón del mundo que la han hecho un éxito global.

-¿Ha oído la versión del "Despacito" que se ha hecho en Asturias sobre la sidra?

-Fíjate esa no la he escuchado. Ahora mismo la busco.

-¿Le cansa que existan tantas versiones sobre esta canción?

-Me las he disfrutado muchísimo. Hay algunas que me dejan con la boca abierta por su alto nivel de producción y mientras más diferentes sean, más me gustan. No me cansan, al contrario, es un halago que se tomen el tiempo de hacer sus propias versiones de mi canción.

-¿Qué se va encontrar el público en su concierto de Gijón?

-El público se encontrará un show bastante balanceado que recorrerá musicalmente mis 20 años de carrera. Cantaré desde las baladas más exitosas hasta los temas más rítmicos, incluyendo los clásicos, Despacito y algunas canciones de mi nuevo disco. Me emociona estar en el escenario y poder compartir con el público esas dos horas de show. Me la estoy pasando increíble.

-Este año ha publicado su décimo álbum, con un sonido muy de pop latino, y quizás más lejano de sus inicios más centrado en la balada romántica, ¿le gustaría regresar a su punto de partida musical? ¿Cómo valora la evolución de su música?

-En realidad, he lanzado ocho discos de estudio y el noveno espero lanzarlo a finales este año. Las baladas siempre formarán parte no sólo de mi repertorio en vivo pero en mis discos. Me encanta interpretarlas y eso no va a cambiar. Lo que ven ahora con Despacito es definitivamente una evolución en mi sonido, pero son también mis raíces como Latino, es con lo que crecí y es por eso que siempre he incluido temas rítmicos en mis discos anteriores.

-¿Quiénes han sido sus influencias musicales? ¿Con qué artistas creció escuchándoles?

-Soy fan de la música y siempre he escuchado de todo desde lo más actual tanto en inglés como en español, hasta éxitos de épocas pasadas en todos los géneros. Algunos artistas con los que crecí son Journey, Richard Marx, Boys II Men, Frankie Ruiz, El Gran Combo, entre otros.

-¿Con quién le gustaría compartir escenario?

-He tenido la fortuna de haber colaborado con grandes artistas, me encantaría hacer un dueto con muchos artistas por ejemplo Katy Perry, Bruno Mars o John Mayer.

-Si no hubiera sido cantante, ¿a qué se hubiera dedicado?

-Deportista, definitivamente.

-¿Se ha acostumbrado a la fama y que muchas veces suscite mucho interés su vida personal más que la profesional?

-Viene con mi trabajo, no es secreto que la fama tiende a provocar eso. Trato de manejarlo lo mejor que puedo.

-¿Seguirá en el futuro Luis Fonsi con un estilo de música "más movidita" o hacia donde irá evolucionado? Es decir, ¿qué le apetece hacer en un futuro?

-Despacito es una muestra clara de mi nuevo sonido y el nuevo disco trae muchas sorpresas, pero por supuesto también tendrá las baladas. Nunca he tenido miedo a jugar con los géneros musicales y me dejo llevar mucho por lo que mi voz interna me dice más que las tendencias musicales que puedan existir en ese momento. Para mi no hay limites a la hora de crear, siempre he sido así.