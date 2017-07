Habla la dueña de "Pesesin": "Mis padres decían que el pez no podía venir de vacaciones y busqué una solución"

Nunca podía imaginar que su vuelta de vacaciones iba a ser tan accidentada. La dueña de "Pesesín", el pez más famoso de todo internet, se mostró esta mañana sorprendida, abrumada (y encantada) con el cariño que la historia de su pez ha despertado en internet. La chica, una joven de 16 años, dejó el animal en el portal durante sus vacaciones. No tenía a quién dejárselo así que pidió que lo cuidase la comunidad. Llegó incluso a establecer un cuadrante para que los vecinos supieran quién tenía que darle de comer. Lo que no sabía esta joven es que su historia iba a convertirse en uno de los virales más comentados de internet. A estas alturas de la tarde ya casi nadie desconoce la historia de "Pesesin".

"Iba con mis padres a hacer un viaje fundamentalmente en coche por la zona de León y Galicia. Mis padres me avisaron unos días antes y me dijeron que hiciera lo que pudiera con el pez", comienza su relato la joven dueña de "Pesesin". La chica intentó "colocarle" el pez a alguno de sus amigos. Pero no pudo. "Un amigo mío me lo había cuidado alguna vez pero ahora no podía, estaba desesperada y no sabía que hacer", reconoce. Estaba tan desesperada que acabó dejando al pez al cuidado de la comunidad.

De ahí a la fama sólo faltaba un paso: que una vecina colgara en Twitter el cartel en el que la chica pedía cuidados para "Pesesín". "Cuando volví de vacaciones un amigo con el que hacía mucho que no hablaba me dijo que mi pez era famoso en toda España y aluciné. Abrí Twitter y ya fue la leche", asegura la joven.

La fama de "Pesesín" ha llevado a que el tuit con el que comenzó el viral lleve más de 50.000 "retuits". Hasdta la Policía Nacional se ha hecho eco de la historia. "Pesesín" ya es un poco el pez de todos.