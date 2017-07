El pago de 14,8 millones de deuda a cinco bancos obliga a un nuevo ajuste presupuestario

La concejala forista Ana Braña lleva a votación esta mañana en una sesión extraordinaria de la comisión de Hacienda cuatro modificaciones presupuestarias que suman algo más de 16 millones de euros. Tres afectan al presupuesto municipal y una al Patronato Deportivo. La modificación de mayor enjundia supone dedicar 14.880,573,26 euros del remanente líquido de tesorería a la amortización anticipada de deuda ante los bancos. Esta propuesta de Foro viene impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y afecta a dos partidas: 1.041.037 euros no gastados de un préstamo que se pidió en 2016 y 13.839.535 euros de inversiones financieramente sostenibles de los años 2013, 2014 y 2015 que no llegaron a ejecutarse. En ambos casos la normativa estatal no da más opciones que la amortización de deuda.

El equipo de Hacienda también justifica esta operación ante "la situación crítica de la cuantía del ahorro neto puesta de manifiesto en el informe de liquidación del ejercicio 2016" y el interés del gobierno de recurrir a un préstamo nuevo para comprar la finca de La Formigosa como espacio de ampliación del Parque Tecnológico. La amortización de deuda se organiza en dos operaciones: una de 8.675.000 euros que afecta a préstamos con Liberbank, Bankia y Caja España y otro de 6.205.573 euros para créditos con BBVA y Banco de Sabadell.

Una segunda modificación de 126.072,66 euros permitirá financiar gastos del programa de empleo "Actívate" a cuenta de remanente líquido afectado y, en la tercera modificación del presupuesto del Ayuntamiento, van 649.612,64 euros a repartir en varias acciones. Entre ellas, 518.000 euros para el equipamiento de la Escuela de Comercio, 20.000 euros para apoyar una exposición de la Cámara de Comercio que conmemora el 60º aniversario de la Feria de Muestras, 50.000 euros para mobiliario en equipamientos municipales y unos 60.000 euros para la implantación y mantenimiento de un sistema de comunicación.

Por la comisión de Hacienda, como paso previo al Pleno, también va el ajuste de 441.085 euros en las cuentas del Patronato Deportivo Municipal que ya logró el visto bueno de la junta rectora hace unos días. La mayor parte del dinero va a completar el compromiso en premios en el Concurso Hípico.

El orden del día de esta comisión extraordinaria también incluye informar sobre la situación de la negociación colectiva con los trabajadores municipales, cuyos representantes han pedido comparecer ante los ediles de todos los grupos políticos.