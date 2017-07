Tabacalera abre bar en la capilla

Una capilla reconvertida en zona social donde se pueda asistir a una conferencia, disfrutar de un concierto o tomar algo "en un pequeño espacio de restauración", un "almacén visitable" donde investigadores o escolares puedan acceder de manera controlada a los fondos artísticos propiedad del Ayuntamiento y un laboratorio ciudadano como espacio dedicado a la innovación social a partir del trabajo colaborativo. Esas son las propuestas más llamativas del plan de usos del edificio de Tabacalera que se ha elaborado desde Xixón Sí Puede y que ayer exponía el concejal Orlando Fernández Casanueva como paso previo a su debate en los foros municipales.

XSP presenta su propio diseño tras analizar el resultado del proceso participativo que terminó descartando la propuesta inicial de convertir el edificio de Cimadevilla en un museo de bellas artes. El plan podemista hace suyo ese descarte, obvia en su propuesta el edificio de nueva planta que se pretende construir en un futuro, elimina la reserva de espacios que el proyecto del equipo de Foro dedica a ubicar industrias creativas y asume la realidad de lo ya construido para evitar nuevos costes económicos.

Y asumiendo esa realidad es como "la zanja que ya está construida en el sótano menos dos la usamos como almacén para llevar allí los fondos artístico pero dándole un carácter abierto. No sería una sala de exposiciones al uso. Se podría acceder a ella aunque el acceso sería restringido para determinadas personas y acompañadas por técnicos", explicaba Fernández Casanueva. Para el espacio que está en el sótano menos uno, donde están los restos arqueológicos, Xixón Sí Puede plantea la combinación de un espacio de exposiciones temporales con otro de exposición permanente que explique la historia de Gijón vinculándola al edifico que fuera convento y luego fábrica de tabacos.

Fernández Casanueva y sus colaboradores también tiene planes para la capilla. "Concebimos ese área como una zona social: un espacio polivalente e independiente de la programación de las otras zonas en la que pueda haber sala de conferencias, conciertos o un pequeño espacio de restauración. No un gran restaurante", indicó. Este espacio es colindante al centro municipal para los vecinos de Cimadevilla.

Y en la primera y segunda planta, donde Foro plantea un espacio de creación de manera my ambigua y abierta Xixón Sí Puede concreta un "laboratorio ciudadano" donde colectivos y particulares puedan desarrollar proyectos de carácter social, cultural y artístico. Para el concejal de XSP ese espacio creativo que reivindica el gobierno forista tendría mejor encaje en Laboral Centro de Arte o en otro ámbito de la Milla del Conocimiento. Para Fernández Casanueva lo importante es dar sentido a Tabacalera con un proyecto que la singularice y no repita ofertas que ya hay en la ciudad. No descarta Xixón Sì Puede dedicar, de manera provisional, parte de la segunda planta a una sala de proyección con capacidad para 360 personas pero en un espacio polivalente para que también pudiera haber espectáculos de danza y otras acciones escénicas.

"Con nuestra propuesta tratamos de hacer una traducción muy fiel del proceso participativo y una intervención lo más ligera posible. Siempre con el objetivo de que sean espacios abiertos a todos los públicos y donde cualquier persona pueda participar en la programación", dijo el edil.