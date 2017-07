Una "olona" de rock y ambiente festivalero inunda Gijón de la mano del "Tsunami"

No estuvieron nada desacertados los organizadores del nuevo festival que ha llegado a Gijón en darle el nombre apropiado: "Tsunami". Efectivamente, una auténtica "olona" de rock y ambiente festivalero ha tomado la ciudad, con grupos venidos de diferentes puntos de España y con estéticas de todo tipo: tatuajes y piercings que no falten.

El aperitivo se vivió en la plaza Mayor con una sesión vermú, donde comenzaron a menear el cuerpo los más madrugadores, los que estaban más ávidos de verse poseídos por el espíritu del "pogo". Joey Cape. "True Mountains" y Dani Llamas les sirvieron los decibelios.

Unos metros al norte, en el skatepark de Cimavilla, artistas del patín y de la música mezclaron sus habilidades al son de "Misiva" y "The Blackjaw". Por ahí se dejaron ver ya algunos de los primeros espadas del festival, como "Desakato", cuyo turno llega esta noche en la Laboral.

Y vaya cómo empezó la primera noche de "Tsunami" en un patio de la Laboral con gran entrada (el festival vendió todas las entradas disponibles). "Sexy zebras", que nunca deja indiferente a nadie, y "Toundra" abrieron fuego. Luego les llegará la hora a "Acid Mess" y "Last Titans". La temperatura quedará bien calentita para mañana de noche reventar el termómetro con pesos pesados como "The Sounds", "Talco", "Graveyard", "Pennywise" y, como no, "The Offspring", en su única cita del año en España.