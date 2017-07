"The Offspring" la lía en Gijón con un concierto intenso en el Tsunami

Fue poco más de una hora, pero de pura intensidad, una explosión con todos -o casi todos- los éxitos de la banda más esperada en el Festival Tsunami, evento que se hizo con la única cita en España de "The Offspring". Y los californianos no defraudaron.

"Buenas noches a la gente de España, ¿qué tal cabrones?", saludaron al público del patio de la Laboral. El encargado fue Dexter Holland, justo después de cantar "Come on and play". Y siguieron con otros éxitos como "Genocide", del álbum "Smash", o "Bad Habit". El público, entregado desde el primer tema, no dejó de corear ni una sola canción. Venían con las letras bien aprendidas, e incluso por momentos superaron el volumen de la banda estadounidense.

El momento más álgido de la noche llegó cuando enlazaron "Pretty Fly" y "You're gonna go far kid". Tampoco se olvidaron de "The Kiss aren't alright", " Gotta get away" o " We don't you get a job?". Hubo pogo, aunque bastante comedido. Tras dos bises, terminaron con "Hammerhead", y el público se fue cantando: hasta 20 minutos después de terminado el festival seguían retumbando por la zona los "lo, lo, lo" de los asistentes. Ecos de un festival que cierra su primera edición con un gran balance.