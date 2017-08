Cinco meses con el menisco roto esperando por "consulta preferente" de traumatología en Cabueñes

Tiene el menisco roto y se ha hartado de esperar. Nuria Menéndez, gijonesa de 55 años, ha interpuesto una queja en el Hospital de Cabueñes por lo que ella considera una atención "más que deficiente". Está a la espera de ser atendida en consulta por un traumatólogo para decidir el tratamiento para su menisco roto, algo que ocurrirá, en principio y si no hay más demoras, en septiembre, cuando se cumplan cinco meses de la importante lesión que sufre en la rodilla.

Rodríguez cuenta su historia con tono de indignación. "Rompí el menisco en abril y me dieron una consulta preferente para el 7 de julio. Esto fue el 18 de abril. Pero, a principios de junio, me dijeron que me la retrasaban al 19 de septiembre. ¡Y es consulta preferente, pre-fe-ren-te, en traumatólogo!", lamenta la paciente gijonesa.

En un primer diagnóstico, y tras una exploración física, su médico de cabecera le aseguró que se trata de rotura del menisco. "Llegué con la rodilla hinchada y hecha polvo. Y el único tratamiento que me han dado son los analgésicos que me recetaron en la primera consulta", lamenta. Fue entonces cuando le pidieron la "consulta preferente" con el traumatólogo en el Hospital de Cabueñes, una cita que, tras cambiar de fecha, se demorará cinco meses.

"El 26 de junio fui a atención al paciente para poner una reclamación. Estamos ya en agosto y no tengo respuesta. Me parece insensato que a una persona con un menisco roto se le tenga cinco meses sin hacer pruebas para el correcto diagnóstico y tratamiento", señala Nuria Rodríguez, que trabaja de autónoma y, por eso, "no puedo coger la baja".

Así, con el menisco roto, sigue trabajando día a día. "Aguanto porque me estoy pagando el fisio por mi cuenta. Algo que mucha gente quizás no se lo podrá pagar. He mejorado por eso, por el tratamiento pagado por mi bolsillo, pero si no pudiera permitírmelo...", cuenta indignada esta mujer de 55 años. "Aún así, sigo sin poder agacharme y algunas cosas no las puedo hacer por la rodilla", añade.

Nuria ha decidido exponer públicamente su situación, de la que ha hablado a muchos amigos y conocidos. "A raíz de contarlo, otras personas me han contado historias similares. El servicio de traumatología está funcionando fatal en Cabueñes, lo dice mucha gente con la que hablo", asegura, antes de sentenciar: "La sanidad pública de España es universal y está muy bien, pero estas cuestiones con los tiempos de espera hay que denunciarlas".