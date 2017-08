La emotiva carta de la hermana del joven agredido en Fomento: "Te prometo que no nos vamos a separar de ti"

La hermana de Germán Fernández, el joven agredido brutalmente en la zona de Fomento el pasado 14 de julio, ha querido compartir en redes sociales una emotiva carta con su hermano como destinatario. En ella repasa sus buenos y malos momentos junto a él y le cuenta todas las muestras de cariño que está recibiendo.



Carta a mi mejor amigo, mi hermano Germán

No hay un día que no me acuerde de nuestra niñez... cuando nos peleábamos por los juguetes, por el mando de la tele, por la litera de arriba, por el último trozo de pizza, por sacar al perro... Cosas de niños, ya sabes.De lo que ahora nos reímos.

De aquella vez que empezamos a pegarnos en broma y acabamos en serio, y te caíste y te abriste la cabeza, y lo que yo lloré por haberte hecho daño.. Y aún así, cuando te abracé, tú sonreíste, con esa sonrisa que tienes siempre en la cara.Y ahora te veo ahí, en esa cama y se me parte el alma. Una parte de mí está contigo en esa cama, no sabemos cuánto va a durar esto... no sabemos cómo vas a quedar si sales de esta, pero te prometo que no nos vamos a separar de ti. Estamos a tu lado en todo momento... Mamá ya no sonríe, pero no es culpa tuya, sólo echamos de menos tu sonrisa, tu voz y vamos a pelear por ti, por que vuelvas a sonreír. Marina te echa mucho de menos, no te suelta de la mano, te da regustinos como a ti te gusta. Tus primos Chris, Joni y Brian no dejan de luchar por ti, guelita, Fran y tus amigos y toda tu familia está esperando por ti, pero no te des prisa, tienes que estar tranquilo para ponerte bien.

Y qué voy a decir de mí. Ya sabes que te quiero mucho y que lloro mucho porque veo cómo te me vas de las manos. Y no puedo hacer nada. Los médicos y los enfermeros están cuidando muy bien de ti, tú sigue luchando, mi titán, sigue luchando, estamos esperándote. Te queremos