En libertad otro acusado de la paliza de Fomento al no poder identificarle un testigo

La instrucción del caso de la agresión a Germán Fernández, el joven de 24 años golpeado brutalmente en Fomento el pasado 14 de julio, ha vuelto a dar un nuevo giro al quedar en libertad otro de los detenidos. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón decretó ayer la puesta en libertad provisional de David S. M., de 20 años y nacido en Bélgica, después de que el único testigo que le señaló como partícipe en la agresión no pudiera identificarle en la rueda de reconocimiento practicada en sede judicial el pasado miércoles. De esta forma, David S. M. abandonó el Centro Penitenciario de Asturias en la tarde de ayer después de pasar más de dos semanas en prisión.

"Tranquilos, estoy seguro que no he hecho nada; cuando llegué ya había acabado todo". Con estas palabras se despidió de sus padres David S. M. en la mañana del miércoles 19 de julio, cuando los investigadores de la Policía Nacional se presentaron en su domicilio para detenerle. A su llegada a Comisaría solicitó un "habeas corpus", el derecho de todo detenido a ser llevado ante el juez por considerar ilegal su detención. Una petición denegada que motivó que se retomaran las diligencias contra él.

David S. M., campeón de España de kick boxing y sin antecedentes, volvió al juzgado al día siguiente para declarar por estos hechos. Ante la magistrada Carolina Montero, en funciones de guardia el 20 de julio, negó su participación en la reyerta de Fomento y alegó que todo había concluido cuando llegó a la esquina de Marqués de San Esteban con Felipe Menéndez. Sí reconoció su amistad con los otros dos encausados previamente, Imad A. y Yeray R. V., y haber estado por la zona de Fomento esa noche. No obstante, se decretó prisión preventiva a petición de Fiscalía que, ahora, ha pedido su puesta en libertad provisional tras la rueda de reconocimiento practicada el martes.

El joven, ya en libertad, acudió al juzgado vestido exactamente igual que la noche en que se produjeron los hechos de los que está acusado. Se practicaron dos ruedas de reconocimiento ante el testigo que le denunció tras ver su fotografía en las redes sociales. Esta vez no pudo identificarle, al contrario, defendió que le vio en la zona de Fomento pero no que participase en la agresión a Germán Fernández, que permanece ingresado en el HUCA.

Antes que David S. M. -que antes de ser detenido denunció en Comisaría haber recibido amenazas a través de las redes sociales- también había quedado en libertad provisional Iván F. G., de 22 años y con antecedentes previos. Este joven, que se entregó en Comisaría el 20 de julio después de la Policía fuese a buscarle a su lugar de trabajo, no sólo negó su implicación en la paliza, sino que también aseguró que no estuvo en la zona de Fomento esa madrugada. No obstante, un testigo que le señaló como partícipe fue suficiente para decretar su ingreso en prisión. Al día siguiente, el mismo testigo se retractó de su declaración, solicitó cambiar su declaración y la jueza, a petición de la Fiscalía, decretó su puesta en libertad provisional tras una noche en prisión.



Tres de los cinco detenidos siguen en prisión

Cuestión distinta es el futuro de los otros tres detenidos fruto de la investigación del Grupo II de la Policía Judicial. Imad A., marroquí de 19 años y Yeray R. V., gijonés de 20 años, llevan ya veinte días en prisión por su implicación en los hechos. Los dos cuentan con antecedentes, juntos participaron supuestamente en la agresión, en la misma zona, a un joven al que le rompieron cuatro dientes en marzo de este año. Imad A. suma además una condena por delito leve de lesiones y tiene otras tres causas abiertas. Ambos jóvenes coincidieron en señalar a Rubén Á. H., natural de El Entrego y de 18 años, como responsable del fuerte golpe que dejó sin conocimiento a Germán Fernández. No obstante, su detención y posterior ingreso en prisión no se produjo hasta días después, el 28 de julio.