Malestar unánime municipal por las fotos a socorristas: "El mirón es el problema"

El servicio de Salvamento de Gijón ha saltado a la palestra, pero desgraciadamente no por su eficaz labor en la playas del concejo. Varias imágenes de sus trabajadoras han circulado por las redes a nivel nacional y, no en pocos casos, acompañadas de mensajes de mal gusto. Al final, el tema ha saltado al escenario municipal y tanto el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, como grupos políticos de la oposición coincidieron ayer en una valoración de lo sucedido: el asunto "se ha desmadrado" y hay que pasar página cuanto antes.

En cualquier caso, Aparicio aclaró ayer que "las fotos que salen no se adecúan del todo a la uniformidad que hay, que no es ni algo pacato ni nada que llame al descoque o desdoro público", aunque matizó que "entiendo justificable" que las socorristas se encontrasen en esos momentos sin el pantalón corto que tienen para ponerse encima del bañador en momentos que no están en el agua. "En las imágenes que han circulado, están las socorristas mirando para donde tienen que mirar. Están tomadas del día del Festival Aéreo y de otra jornada en la que había bandera roja, y es normal que se vayan desprendiendo de ropa si tienen que hacer intervenciones y luego salen, no van a andar poniendo y quitando. Y los bañadores que llevan debajo son de competición, normales y corrientes, no veo tanto problema. Se ha desmadrado, el problema está más en el mirón que en las socorristas", sentenció Aparicio.

Al resto de grupos municipales les ha costado opinar sobre un asunto que, entienden, no debería generar ningún debate. El PSOE rechazó emitir valoración alguna, pero sí lanzó una reflexión Nuria Rodríguez, edil de Xixón Sí Puede. "Nos parece desafortunado que, de nuevo y en época estival, haya un debate sobre la vestimenta de las mujeres. Nos parece un debate impostado que hace que lo anecdótico esté muy por encima de lo importante, que es la profesionalidad de estas mujeres", señala Rodríguez, que espera que el Ayuntamiento no les haya indicado un cambio de vestimenta a raíz de este episodio. "De hacerlo, volveríamos a castigar a las mujeres por hacer su trabajo de la mejor manera posible y por tener que ser ellas las guardianas de las miradas de otros", sentenció. Igualmente, a IU le preocupa que el gobierno local haya podido dar instrucciones a las socorristas de que se tapen con los pantalones cortos, y por eso preguntará sobre el asunto. "El problema no es el atuendo que en un momento u otro lleva una mujer sino la pervivencia de comportamientos y actitudes machistas", valoró la edil Ana Castaño, que añade que "estamos ante unas mujeres que están trabajando, a las que se debe valorar precisamente por el trabajo que realizan y no por la ropa que visten".

El PP no quiso posicionarse de forma oficial, pero sí vertió su opinión en las redes su concejal Pablo González, que tildó el asunto de "falsa polémica", aunque, eso sí, lanzó una crítica a la izquierda. "¿Alguien cree que su indumentaria atenta contra la dignidad de la mujer? Imagino que no. Precisamente por eso también me pregunto dónde están los censores de la "foto de Cubiella". Aquello no, esto sí...", señaló.

Ciudadanos, por su parte, coincide en que "no hace falta cambiar el uniforme, pues es el que se habrá escogido para facilitar su labor". Su concejal, José Carlos Fernández Sarasola, también estima que "generar más polémica sobre este tema es dar cancha a la gente que hizo las fotos".